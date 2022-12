Uno de los asuntos más esperados era el financiero porque el Valencia reflejó en sus pérdidas 46 millones de euros, presentando una vez más un balance negativo en la era Meriton Holdings. La defensa de Layhoon Chan hacia la gestión económica fue, cuanto menos, llamativa. La presidenta señaló que es injusto hablar de 180 millones de euros achacables a la estadía de Peter Lim.

Para Layhoon, de ese total de 180 hay 95 que tienen que ver con la gestión anterior y los enumeró: “28 millones de depreciación de las parcelas, 7 por los costes de demolición que no habían sido provistos; 25 de pérdidas por la no ejecución de Porxinos, que esta gestión no tuvo nada que ver; y las regularizaciones de otros activos”.

Con los otros 85 millones de euros se repartió las ‘culpas’ con la pandemia, a pesar de señalar que no lo quería utilizar como excusa, aunque fue un término muy utilizado. “41 millones se deben al impacto de la pandemia: ticketing, venta de productos, reducción de beneficios al haber menos traspasos, etc”

Layhoon indicó también que la mayoría de clubes LaLiga presentan pérdidas en proporción similar al Valencia CF, y que también ha pasado en todas las ligas europeas. "Cuando repasamos los hechos, no es sólo no competir en Europa; si hay que ser precisos, sólo hemos perdido 44 millones, lejos de 180".

Defensa a Peter Lim

La presidenta ensalzó a Peter Lim, del que dijo que ha aportado 154 millones de euros que no ha cobrado, sino que los ha capitalizado. A propósito de las cifras arrojadas por Layhoon, en las que destaca que han reducido la deuda, pero en las que responsabiliza a la gestión anterior, cabría señalar que cuando Meriton llegó a Valencia los ‘patrocinadores’ de su llegada señalaron que venían a dejar la deuda bajo mínimos, hacer un equipo que luchase por Europa y solventar la difícil situación económica del Valencia y la realidad es que más de un lustro después esta sigue siendo tremendamente delicada.