Disponer de una plantilla corta está obligando a Gennaro Gattuso ha recurrir a ‘comodines’ para ciertos partidos, especialmente para que la medular no se quede coja en momentos de sanciones o lesiones. Toni Lato y Dimitri Foulquier son los jugadores que han asumido la responsabilidad de aportar en otras zonas de campo más allá de unos laterales en los que la competencia reduce mucho su protagonismo. El de La Pobla de Vallbona, en concreto, ya ha jugado esta temporada como lateral zurdo, como interior dentro del trivote e incluso como extremo a pierna cambiada.

La realidad es que el canterano ha rendido de forma notable en cada una de las demarcaciones y Gattuso está encantado con él, hasta el punto de que se ha ‘descarado’ para pedir en Singapur que el club se siente a renovarle. Foulquier, además del carril diestro, también ha tenido minutos como central y como interior derecho. El de Guadalupe suple algunas carencias técnicas con garra, lucha y disciplina táctica para encajar en distintos roles.

La pretemporada como banco de pruebas

En el último amistoso ante el Clermont Foot ambos jugaron en el centro del campo. Lato en la primera mitad y Foulquier en la segunda, prueba de que Gattuso se quiere cubrir las espaldas de cara al segundo tramo de competición en el que no quiere que las bajas le vuelvan a jugar mala pasada en la rotación teniendo a dos jugadores aptos y con todos los mecanismos adquiridos para jugar en la medular. Yunus Musah y Hugo Guillamón todavía no se habían reincorporado al equipo tras su aventura mundialista e Ilaix Moriba, que acababa de salir de una lesión, no entró en la convocatoria. Gattuso, sin más variantes, volvió a tirar de sus comodines de confianza, además de volver a contar con varios canteranos como Javi Guerra o Yellu, a los que conoce muy de cerca de tenerlos entrenando a lo largo de la temporada con la primera plantilla.