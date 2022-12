El exvicepresidente del Valencia CF, Miguel Zorío ha hecho llegar al hijo de Peter Lim las condiciones de la nueva oferta que tendrá validez a partir del 1 de enero de 2023. En el escrito recibido por Mr. Lim Wee Keat, el portavoz de Marea Valencianista le explica que “como nuevo miembro del Consejo de Administración del Valencia CF e hijo de su principal accionista, quiero que transmita a D. Joseph Lim Eng Hock que a partir del 1 de enero mantendré mi oferta firme de comprarle sus acciones en el club y de terminar el nuevo estadio de acuerdo a los compromisos adquiridos con el Ayuntamiento de Valencia. Eso sí, debido a su nefasta gestión el valor de las acciones se ha depreciado de manera importante. Solamente hay que recordar tres hechos relevantes: caducidad del ATE por sus incumplimientos, pérdidas superiores a 180 millones de euros y más de 1000 días sin competiciones europeas. Por lo tanto, ruego que le transmita al máximo accionista que la nueva oferta nunca superará los 150 millones de euros, y siempre con una due diligence para comprobar el estado real de la sociedad”.

“El hijo de Peter Lim también es consciente que con la normativa española de la ley de contratos del estado, la empresa de su padre no podrá firmar un nuevo convenio urbanístico con el Ayuntamiento de Valencia ya que su padre ha incumplido la antigua ATE. Le he recordado que Peter Lim y Lay Hoon han incumplido al menos tres preceptos del artículo 71 de la LCSP al no formalizar el contrato adjudicado a su favor en los plazos indicados en el artículo 153 de la LCSP por causa imputable a Peter Lim; al incumplir con dolo, culpa o negligencia las cláusulas esenciales de la ATE; y al no indemnizar a la Administración por los daños y perjuicios causados por sus incumplimientos. Por lo tanto, negociar un nuevo convenio urbanístico con la sociedad dominada por Peter Lim es claramente ilegal, y la única solución para el Ayuntamiento es asumir su responsabilidad subsidiaria e iniciar el trámite para sustituir al promotor. No hay otra vía que no haga entrar a los participantes en un presunto delito de prevaricación. Quiero recordar que el PAI de la Fórmula 1 fue llevado a los juzgados por entender los demandantes que existió un delito similar al pactar en los despachos las condiciones del convenio urbanístico con el promotor del evento y beneficiario del mismo” ha afirmado Miguel Zorío.

Por último, Miguel Zorío recuerda que “el Valencia CF no se puede quedar eternamente en el viejo estadio, que tiene una sentencia del Supremo que ahora vuelve a estar vigente y que obligará al derribo parcial del campo; además de que sería indispensable una auditoría arquitectónica que avale la seguridad del estadio antes y después de ese posible derribo. Peter Lim ha toreado de nuevo a los vecinos de la ciudad de Valencia, ha toreado a nuestros políticos, ha sacado a pasear al hijo con las mismas promesas que el padre ya incumplió hace 8 años y no se puede ir de rositas. Es momento de que los valencianos y valencianistas nos pongamos en nuestro sitio, y no nos dejemos comprar con migajas propagandistas. Yo al menos no caeré en aquello de que bueno es Peter Lim que de nuevo nos deja entrar en la Juntas. Era un derecho histórico que nos robaron y que únicamente la lucha del valencianismo ha conseguido recuperar”.