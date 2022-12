A lo largo de esta mañana ha tenido lugar en la Ciudad de la Justicia el juicio por la nulidad de la venta de las acciones del club a Peter Lim. La acusación ha estado representada por Jaime Navarro y ejercida por un accionista del Valencia CF. El abogado valenciano realizó declaraciones a la salida del juzgado interpelando directamente al juez: "Las cosas que he enumerado para la nulidad son muy ciertas y no se ha contestado a ninguna de ellas. Espero que el juez actúe en consecuencia. La justicia no es matemática, puede haber diferentes opiniones. Si no estamos de acuerdo con la primera sentencia tendremos la ilustrísima audiencia provincial de Valencia y en su caso el Tribunal Supremo", señaló, exponiendo su intención de recurrir en el caso de que el veredicto no sea favorable.

En la sesión, Navarro explicó que ha dado dos alternativas al juez para resolver el caso. La primera la de "acoger parcialmente la demanda" o, lo que es lo mismo, "decretar la nulidad de este contrato de compra que hizo Meriton del 72 por cien de acciones que tenía la Fundación del Valencia CF" y cesar ahí su demanda, planteando el siguiente escenario: "La Fundación tendría que devolver el dinero que recibió de este primer contrato y Meriton devolverle el paquete mayoritario accionarial a la Fundación y todo volvería a ser como antes, solo que Meriton tendría otras acciones adquiridas posteriormente por otros medios, pero ya no tendría la mayoría", expuso. La otra, aparándose en "la jurisprudencia del Tribunal Supremo", anular todos los contratos derivados del contrato de compraventa, de manera que Meriton Holdings no tendría ninguna acción del Valencia CF en su poder. Mateo Castellà: "Los compromisos se debían haber plasmado por escrito. Fue lo que votamos" Tres patronos como testigos Mateo Castellà, patrono por la Generalitat, Cristóbal Grau, patrono que en su día representaba al Ayuntamiento y Miguel Bailach, patrono por la Diputación de València fueron los tres testigos citados a declarar para tratar de dilucidar si la venta de la mayoría del paquete accionarial debe decretarse nula. "Han coincidido los tres en que no se podía vender el Valencia en estas condiciones, ya que no había ni una sola obligación para el comprador", señaló Navarro. Sobre la omisión de respuesta por parte de los abogados de Meriton, Navarro lanzó un órdago: "Cuando no explicas porque no aparece el contrato privado que dices que estás legalizando con estas copias. Cuando no dices porque no hay doce anexos que explican ese contrato que tampoco aparece, cuando hay acciones que se reconoce que tienen título de propiedad. ¿De qué vas a hablar?”, señaló.