Miguel Ángel Corona sigue la línea discursiva marcada por el club para el mercado de fichajes: solo se harán si encajan al cien por cien en los parámetros económicos y deportivos. A su vez, el director técnico del club reforzó la idea de que el equipo no tiene urgencias en ninguna demarcación y que los márgenes económicos para fichar son más bien estrechos de cara a enero.

En su entrevista concedida al diario Marca, Corona explicó que están contentos con su plantilla: "No creemos que tengamos una posición en la que estamos muy cojos. Por supuesto nosotros siempre queremos mejorar la plantilla. Es siempre una ambición y una obligación que tenemos con nuestro equipo y con nuestros aficionados. Pero no creemos que haya una sola posición en la que estamos muy cojos. No hay una sola posición en la que digas, aquí tengo un problema", señaló. Asimismo, el secretario técnico explicó que Gennaro Gattuso no es un entrenador que "suplique" refuerzos aunque sí quiere mejorar su plantilla.

El cometido, no obstante, no será sencillo para el club por la situación económica que está atravesando en estos momentos: "Económicamente andamos estrechos en el sentido de inscripción de jugadores. es verdad que hicimos muchas operaciones para ir liberando masa salarial que nos permitiera el registro de otros jugadores. Pero hemos llegado bastante justos al mercado de enero. Bastante, bastante justos", señalaba, al tiempo que defendía que no correrán el riesgo de fichar a un jugador y no poder inscribirlo.

Jesús Vázquez podría salir

En el capítulo de bajas uno de los nombres clave es el de Jesús Vázquez, que quiere tener más protagonismo y por contrato puede solicitar una salida en forma de cesión. El propio Corona reconoció que es una de las posibilidades que el club tiene encima de la mesa para solucionar su situación hasta verano.

En cuanto a la renovación de Diakhaby, por último, reveló que la oferta que le han trasladado para prorrogar su contrato no tiene fecha de caducidad: "Creemos que las conversaciones y negociaciones se están dando en un ambiente positivo", explicó.