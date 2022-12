Gennaro Gattuso ha hecho el tradicional brindis de Navidad con los medios de comunicación en el Media Center de la ciudad deportiva de Paterna.

El técnico del Valencia no estaba satisfecho por la derrota del equipo contra el AZ Alkmaar, pero sacó una sonrisa para brindar por la Navidad y desear unas felices fiestas a todos. Rino se permitió incluso el lujo de bromear con un dicho valenciano: "Salut y força al canut".

El técnico también habló de deseos para el año nuevo. Y uno de ellos es que el club refuerce la plantilla de cara al segundo tramo de temporada con LaLiga, la Copa del Rey y la Supercopa de España en juego.

"Cuando se pierde es imposible estar feliz, pero bien. Han sido errores de todos, no solo de la defensa. Estamos trabajando Como dijo Miguel (Corona), si tenemos que fichar por fichar no se hace nada, si tenemos la oportunidad de fichar uno o dos jugadores que van a ayudar al club, seguramente que los vamos a fichar. Tenemos que buscar jugadores que puedan mejorar al equipo. Fichar por fichar no se ficha. Quiero hablar con sinceridad, no tenemos tres jugadores de banda, nos faltan uno. Tenemos cinco centrocampistas, nos falta uno porque queremos dos jugadores en cada posición, estamos trabajando, pero para el pivote tenemos a Hugo Guillamón y a Nico. Hay que fichar a un centrocampista, pero pivote no. O derecha o izquierda".