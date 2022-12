Malas sensaciones en el cuarto y último partido amistoso de la pretemporada contra el AZ Alkmaar. El Valencia llegará al partido de LaLiga del próximo 31 de diciembre contra el Villarreal con dudas. Sobre todo en defensa. El equipo volvió a ser un coladero atrás. La línea defensiva volvió a transmitir inseguridad y, lo más peligroso, una falta de confianza preocupante en su pareja de centrales Paulista-Cenk. Los de Rino hicieron aguas en fase defensiva.

Igual que frente al Nottingham Forest. Contra los ingleses fueron dos goles en contra. Contra los neerlandeses, tres. Demasiada sangría para un equipo que aspira a objetivos a la vuelta de la competición. Ganar en La Cerámica jugando así será imposible. Gattuso tiene mucho por trabajar. Y el club, mucho por fichar en el mercado de invierno. Aunque Miguel Ángel Corona no lo ve como un problema, la derrota contra el AZ, igual que la de Mestalla, demuestra la necesidad de firmar un mediocentro defensivo que equilibre y ofrezca estabilidad al equipo.

El Valencia tuvo la posesión en los primeros diez minutos y también las primeras ocasiones a centros de Gayà, pero pronto se encontraron con el primer error no forzado del partido. Se repitió la historia de la derrota contra el Nottingham con otro fallo defensivo prohibido. Los centrales asumieron muchos riesgos en la salida de balón y el equipo lo pagó caro. Paulista puso a Cenk en una situación comprometida con un pase demasiado arriesgado, el turco controló mal, perdió el control del balón y sirvió en bandeja el gol al AZ con asistencia de Odgaard y remate dentro del área de Karlsson con todo el espacio y tiempo del mundo.

Inaceptable en la élite. Demasiado fácil para los neerlandeses. El equipo intentó reengancharse al partido siendo fiel a sus señas de identidad de darle buen trato al balón y presionar alto. Aún así, el Valencia no encontró el camino del gol. Fue un dominio esteril. Faltó fútbol en la sala de máquinas Nico-Ilaix-Yunus por dentro y capacidad de desborde por fuera. Solo Gayà con profundidad y Lino con un disparo desde la frontal y una acción individual dejando sentado a su defensor crearon peligro. De hecho, la ocasiones más claras fueron para el AZ con un dos contra uno que acabó Odgaard y un centro lateral que remató Pavlidis a boca de gol. Demasiadas concesiones. El Valencia afortunadamente, lejos de desesperarse, creyó en su estilo de juego y encontró el empate en un centro de Foulquier y un remate de Ilaix que sacó Verhulst cuando el balón ya había superado la línea de gol.

La historia se repitió en la segunda parte. Solo tuvieron que pasar once segundos para el AZ se adelantara en el marcador con otra jugada desafortunada en defensa. Esta vez fue Gayà quien no pudo despejar y dejó solo a Odgaard delante de Mamardashvili. El goleador del Alkmaar batió al georgiano con un disparo cruzado de mucha calidad. 1-2. Había que volver a empezar. No hubo forma. De Wit tuvo el tercero en un mano a mano que Giorgi frustró con la parada del partido.

Solo dos minutos después el georgiano a punto estuvo de regalar un gol intentando regatear al adelantero del AZ. El Valencia era un coladero atrás. La puntilla la puso Karlsson después de otro error garrafal de Paulista en un despeje o un control aparentemente fácil. La única reacción del Valencia fue un centro-chut de Foulquier. Gattuso cambio el once al completo en el minuto 69, pero no la dinámica del juego. Lo único destacado hasta el final fueron los destellos de un Fran Pérez que llama a la puerta de Rino cada vez con más insistencia. Hugo Guillamón desperdició un penalti en tiempo de prolongación para recortar distancias. Todo salió mal.