La pretemporada no ha sido más que la continuación de una primera vuelta de carencias. A la plantilla de Gattuso le faltan ciertos futbolistas para garantizar esa competitividad que le caracteriza de inicio a fin en cada partido. Urgen refuerzos para dar ese salto de calidad en la segunda vuelta y escalar posiciones en la tabla.

En cuántas ocasiones el equipo empezó bien y acabó pagando la diferencia entre la Unidad A y la Unidad B esta temporada... Faltan refuerzos, el equipo los pide a gritos. Son necesarios. Gattuso también lo sugiere, aunque el técnico siempre ha ido de la mano del club y a diferencia de otros entrendadores en el pasado no está dispuesto a tensar en exceso la cuerda.

Si hace unos días las declaraciones de Miguel Ángel Corona, responsable del área deportiva, no convencían al asegurar que estaba contento con la plantilla (considera que hay dos jugadores por puesto y que no son obligatorios los fichajes), en el tradicional brindis navideño, Rino matizó. "No vamos a fichar por fichar", pero desde dentro ahora se habla de estar "atentos a las posibilidades del mercado".

Por eso, de cara a Navidad y teniendo en cuenta que el mercado de fichajes ya está a la vuelta de la esquina te preguntamos... ¿Qué es lo más prioritario que necesita reforzar el Valencia CF?