Miguel Zorío continúa siendo el único ofertante público por las acciones de un Valencia que Meriton asegura no tener en venta. El empresario valenciano continúa con su idea de «recuperar el club» mientras le «marcael territorio» a Peter Lim y atiende a Superdeporte para plantear su visión del presente y futuro de la entidad de Mestalla.

¿Cómo interpreta la llegada de Kiat Lim al Consejo?

Otra operación más de maquillaje de Meriton. Igual que el regreso de Layhoon, que ahora parece Santa Teresa de Jesús cuando se fue del Valencia a gorrazos de Mestalla. Kiat no va a mandar nada, seguirá siendo su padre el que manda con Layhoon de brazo ejecutor. Por desgracia para el Valencia no va a cambiar nada.

Cree que el hecho de que la etapa Anil fuese tan convulsa genera esa imagen de savia nueva a lo actual

La campaña de comunicación se podría titular: «Qué buenos son los Padres Escolapios que nos llevan de excursión». Porque a Layhoon, que es la misma que tiramos de aquí, la hace buena Anil, llega Gattuso y ‘engatusa’ a la grada, ha llegado al corazón de los valencianistas pero el equipo sigue yendo décimo. Es cierto que se deja entrar a la grada joven, que están agradecidos y el diapasón de críticas en Mestalla ha bajado bastante. También que nos van a dejar entrar de nuevo en la Junta de Accionistas porque tienen amortizado un día de críticas, pero seguirán teniendo más del 90 por cien de los votos. Pero también que el club tiene la peor situación económica de su historia, yo no recuerdo tampoco tanto tiempo seguido sin estar en Europa y sigue estando desconectado a nivel social. No entiendo el trato protocolario que tienen desde la administración hacia Meriton.

¿Por ejemplo?

No entiendo cómo se levanta la agenda de los políticos para recibir al hijo de un empresario, ni al empresario, que quiero recordar que ha hecho innumerables feos al Alcalde y al President de la Generalitat. No entiendo tampoco que se reúnan con empresarios que tienen cuentas en paraísos fiscales cuando este gobierno dijo que no lo haría y que no firmarían convenios con empresarios con dinero en paraísos fiscales. Y eso que he sacado las empresas que son y los paraísos en los que están y nadie me ha llevado a un juzgado.

Antes de entrar en el asunto político. Anunció hace unos días que su nueva oferta es de 150 millones de euros. Si no aceptó la primera de 250, ni la segunda de 212. ¿Qué le hace pensar que puede aceptar esta?

Yo no sé lo que va a aceptar, sino lo que los valencianistas podemos pagar sin hundir al club por recuperarlo. El Valencia en deuda está mucho peor que cuando cogió Lim el club, ha perdido 180 millones de euros. Se dice que ha invertido mucho, pero es por las pérdidas que ha generado y siempre que llega el 30 de junio lo tiene en quiebra y causa de disolución. Lo evita con artificios contables, pero su inversión cada vez vale menos. Lo quiere vender por 450 millones y no tiene ninguna oferta. Yo le estoy marcando el territorio para que no pueda pegar el pelotazo del Viejo Mestalla porque no ha cumplido con la ATE, va a seguir perdiendo dinero porque es muy difícil que con esta plantilla el equipo pueda volver a competir en Champions y si no recuperas deportivamente será muy difícil recuperar económicamente. Y por otra parte el préstamo de CVC son 80 millones para el estadio, pero su coste durante las próximas décadas es de casi 400 millones de euros. Si nosotros llegamos lo intentaremos deshacer.

Dijo Layhoon que la gran parte de las pérdidas son responsabilidad de los anteriores gestores y de la pandemia

Quiero recordar que llevan ocho años aquí y que se comprometieron ante el patronato de la Fundación que el Valencia se quedaba sin deuda en muy pocos años. Que dijeron que estarían peleando con los grandes de Europa en los próximos cinco años. Y lo que han hecho es perder 180 millones a pesar de mover jugadores por valor de mil millones (nivel similar a Barça y Madrid), pero si las gestiones que hacemos por los jugadores luego intervienen agentes y estando cada vez peor económica y deportivamente a Gestifute le va mejor, que se lo hagan mirar.

¿Qué solución le ve usted al club?

Hay dos: vender a los valencianistas o invertir. No le puedo obligar a lo primero, pero si él quiere recuperar su inversión tendrá primero que invertir dinero en la plantilla y en el estadio, si no lo hace valdrá cada vez menos su inversión y nuestras ofertas tendrán en cuenta esas pérdidas que el club continúe dando. Pero siendo el club de Peter Lim e indirectamente de Jorge Mendes, el Valencia no tiene solución. Hay que controlar que los jugadores se compren al precio debido, no al sobreprecio que ha comprado el Valencia en cada momento: Joao Cancelo, André Gomes, Negredo, Enzo Pérez, Abdennour… No valían lo que se pagó en ese momento, luego pueden revalorizase, pero alguien ha hecho negocio con esos jugadores en sus clubes de origen. Y luego ver como a jugadores jóvenes como Kang In Lee, Balón de Oro Sub20, nos lo quitamos de en medio cuando a jugadores portugueses que vienen de jugar ocho partidos les damos muchísimas oportunidades. Ver a De Pau en la final del Mundial y de aquí lo sacamos a tortas porque no era de ellos.

En el apartado urbanístico, «convenio» es la palabra de moda para club y administración. Según usted no se puede firmar un nuevo convenio y ha pedido un dictamen a la asesoría jurídica del Ayuntamiento que lo corrobore y sea vinculante. ¿Ha recibido respuesta?

La Ley de Contratos del Estado es taxativa. Si incumples un convenio como es la ATE, el Ayuntamiento no puede firmar contigo un nuevo convenio en las mismas condiciones y con los mismos beneficios. Ese convenio no se puede firmar, el Ayuntamiento lo sabe perfectamente y si saben que si lo hacen los llevaremos al juzgado por prevaricación. La respuesta que he recibido por parte de la asesoría, de manera muy sibilina ha sido la salida a este tema: me han dicho que como ciudadano no me pueden hacer un dictamen, pero sí quién del ayuntamiento puede pedirlo y he estado haciendo gestiones para que una de esas personas lo solicite. Y hasta aquí puedo leer, pero creo que pronto lo pedirán.

¿Y sabiendo que pueden incurrir en delito de prevaricación no le sorprende que sigan hablando del convenio y trabajando en él?

A mí me sorprendían mucho las declaraciones reconociendo reuniones con el promotor que ha incumplido y eso se asemeja mucho a las acusaciones recibidas por el anterior gobierno cuando se reunía con Eccleston para hablar del PAI del Grao. La ley impide negociar convenios urbanísticos con un promotor privado y creo que no son conscientes de la responsabilidad que pueden asumir.

Layhoon dijo que no podían iniciar las obras sin tener el convenio porque las licencias que tienen no se lo permiten

Eso es taxativamente mentira, con las licencias actuales lo puede terminar haciendo un estadio con las características para las que fueron solicitadas las licencias. Es decir, con 70 mil espectadores, la cubierta que se presentó… Lo que no puede pretender es que esas licencias le permitan hacer un estadio ‘low cost’ diferente. Si quiere cambiar de proyecto entonces sí tiene que iniciar un nuevo trámite, pero con las actuales no necesita convenios urbanísticos, solo cumplir lo que Aurelio Martínez y Amadeo Salvo comprometieron ante el Patronato de la Fundación. Y es que iba a poner 150 millones para comprar las parcelas y acabar el estadio.

Desde el club se esgrime que si bloquean las licencias sobre el terciario y el área residencial está bloqueada la venta de estos terrenos y la posibilidad de obtener financiación

Eso lo deberían haber pensado cuando incumplieron la ATE, porque tenían todos esos beneficios a su alcance. Yo solamente les digo, y ellos estuvieron en el accionariado del Atlético de Madrid y los tiraron, que copien el modelo del Atleti. Si Miguel Zorío no es el más listo del mundo, pero si ellos salieron de su crisis económica, ha terminado su estadio… Que vayan a Miguel Ángel Gil, que es amigo de Jorge Mendes, y que lo hagan igual.

Usted insiste en la sustitución del promotor como la mejor opción

La solución que tiene el promotor es ser subsidiariamente responsables de la ejecución de esa zona y tiene que pagarlo el incumplidor, Peter Lim y su sociedad (Valencia CF). Se sacaría a concurso como hizo con el pabellón de Juan Roig. En ese caso nosotros nos presentaríamos con la constructora que tenemos detrás para llevarlo a cabo y exigiríamos al club que como garantía de pago pusiera las acciones de Peter Lim. Es la única forma de recuperar el club con cierta rapidez si no acepta la oferta.

Hace unos días se celebró un juicio para lograrlo por la vía de la nulidad. ¿Lo está siguiendo?

Cualquier iniciativa del valencianismo para frenar a esta gente está bien. Creo que salga bien o mal, es importante ver a los dos responsables de esta gran estafa al valencianismo con la venta (Amadeo y Aurelio). Si consiguen su foto sentados en el banquillo será ya un éxito el trabajo de esta gente. No sé qué viabilidad judicial tiene el tema, pero hay muchas evidencias. Si yo fuera el abogado pediría el vídeo que un representante de Meriton grabó para convencer al Patronato con las bondades de su oferta. El que habla creo que es Kim Koh y se dice que se acabará el estadio antes del Centenario, se tendrá un equipo competitivo, se eliminará la deuda… Y eso es un contrato verbal que sirve en un juzgado y ese vídeo está en una notaría de Valencia y debería estar en el Protectorado de Fundaciones de la Generalitat Valenciana y me dicen que no está. Recomendaría solicitarla porque está la documentación necesaria para demostrar que ha habido una estafa.

También se habla del interés de fondos de inversión americanos.

Me gustaría que la afición leyera estas noticias con cierta inteligencia. Cuando salen estos rumores sobre jugadores, el 90 por cien de los casos son los agentes los que promueven los rumores para elevar el precio del jugador. Lo mismo pasa en este caso, al igual que con el Príncipe de Johor, son Layhoon y Peter Lim los que lanzan estas noticias. Yo hablé con uno de los fondos americanos que salieron y ellos no han hecho ninguna oferta. Pero sí ha salido Lim a través de un despacho de abogados en Londres con un ‘book’ de venta de las parcelas, por 130 millones, y del club, por 450. Eso les llega a los fondos y dicen que no están interesados. Sale también el fondo del yerno de Juan Roig y lo niega. Evidentemente el rumor lo saca la otra parte, quieren poner en el mercado al club y yo voy a mantener la oferta porque si algo que se hizo bien en el proceso de venta es darnos al pequeño accionista un derecho de tanteo para igualar la oferta que llegase.

Sea por la vía que sea. ¿En dos-tres años vista sigue viendo al Valencia en manos de Meriton?

No pueden aguantar el club más de dos años porque cada año le va a costar 30, 40 o 50 millones mantenerlo.

Y si mañana Meriton acepta la oferta e Miguel Zorío. ¿Cómo haría usted para no perder ese dinero?

Lo primero recuperando deportivamente el club, que no es nada complicado. Con la gente que está con nosotros en el área deportiva, a los que siempre les digo lo mismo: Hemos pasado épocas muy malas como el descenso, pero el Valencia subió y quedó segundo al segundo año en Primera. También cuando Paco Roig se encontró al Valencia hundido deportiva y económicamente y en dos años jugó una final de Copa y se jugó una Liga en la última jornada. ¿Cómo se hizo eso? Con una muy buena gestión deportiva. En la época de Llorente, Cortés y Ortí tampoco se podía competir con Barça y Madrid, se vendían jugadores como siempre se ha hecho en el Valencia, pero compraba a uno que servía para sustituirlo con las mismas condiciones. Nuestro problema es que compramos a precio desorbitado a jugadores que no lo valen y el fútbol es muy tozudo, sin una plantilla competitiva te quedas el 10 y el 12. Es muy fácil devolver al Valencia a los seis primeros puestos, pero para eso nadie se tiene que llevar el dinero del club.

¿A pesar de la brecha competitiva que se ha abierto con clubes como Villarreal, Betis, Sevilla o Real Sociedad y la escasa inversión del Valencia en los últimos mercados?

Con una buena gestión y gente al frente de la dirección deportiva que sepa de fútbol, cobrando el sueldo que toca en un club como el Valencia, pero no llevándose ni uno, en dos años estamos en Europa. Y al que se intente llevar una comisión le corto la mano.