En el equipo Sub-12 del Valencia que está disputando LaLiga Promises a las órdenes de Miguel Gandía hay un nombre que no deja indiferente a nadie: David Albelda. El hijo del mítico centrocampista está siendo una de las sensaciones del torneo y ya sabe lo que es marcar, tras su remate que puso el 1-1 en el partido contra el Atlético de Madrid.

La leyenda valencianista contó en declaraciones a los medios presentes en Maspalomas, donde se disputa el torneo, qué consejos da a su hijo antes de los partidos: "Yo le digo que disfrute. No me gusta darle ningún consejo táctico porque a lo mejor lo que yo le diga no va en consonancia con lo que es su entrenador. Entonces él es totalmente independiente. Funciona con sus entrenadores, con la escuela".

"Después del partido igual alguna acción así que puede mejorar u otra en la que lo ha hecho bien sí que lo comentamos por encima y poco más. El mayor consejo es: 'Oye, disfruta, a veces te sale bien y a veces te sale mal, pues el siguiente lo intentas repetir y ya está'", añadió.

27 de diciembre de 2022

Albelda también rozó ante los colchoneros un segundo tanto que habría sido uno de los grandes goles del torneo. Su golpeo salió rozando el larguero pero ya da una idea de que el joven futbolista tiene un muy buen pie derecho.