A sus 22 años y alcanzando un pico de madurez que le ha convertido en uno de los centrocampistas más destacados de la Eerste Divisie (segunda división de Países Bajos), José Pascual Alba demuestra cada partido estar preparado para cotas más exigentes. Varios equipos de la Eredivise neerlandesa ya han fijado sus ojos sobre el jugador formado en la Academia, aunque ese paso al frente en su carrera lo podría experimentar con el Almere City, su actual club, con el que ocupa puestos de Play-Off en estos momentos.

Tercera temporada en Países Bajos, ¿cómo está siendo la experiencia, el proceso de adaptación, el idioma...?

Ahora ya estoy adaptado al país. El holandés sí es verdad que es complicado. Hay cosas de táctica y de campo que empiezo a entender y para mantener una conversación normal puedo hacerlo. Lo demás en inglés. Esto ha sido como un máster de inglés para mí. Y en el general la tercera temporada bien, estoy contento aquí.

¿Es esta la mejor temporada de tu carrera?

Es de largo mi mejor temporada. La temporada pasada es verdad que fue buena pero el equipo no dio el paso que se esperaba. Este año estamos ahí arriba y todos los partidos que juego lo estoy haciendo bien. Me encuentro en mi mejor momento la verdad.

¿Cuáles son las claves de que sea tu mejor temporada?

Yo creo que he madurado. Era algo que necesitaba. También necesitaba jugar de seguido y yo mismo autoexigirme ciertas cosas y creo que lo estoy haciendo.

¿Te ves preparado para dar el salto a la Eredivise?

Claro, es para lo que estoy trabajando. Jugué ya un año en Primera pero el equipo y la temporada no fue buena. Fue un poco raro por el tema del club pero sí, yo me veo preparado y es mi objetivo.

¿Te gustaría continuar en Países Bajos?

Sí, yo estoy muy cómodo aquí. Siempre lo digo, yo me quedaría aquí a hacer carrera, pero claro el fútbol nunca se sabe, un día estás en un sitio y a las dos horas estás en otro diferente.

¿Qué es lo mejor y lo peor de vivir allí?

Lo mejor son los aficionados y el fútbol cómo lo viven. Lo pero es el frío y la comida, que no se puede comparar con España.

Has jugado en muchas posiciones, ¿en cuál te sientes más cómodo?

Ahora estoy jugando como interior derecho y detrás del punta y creo que es la mejor posición en la que puedo jugar, entre el interior y detrás del punta. En tres cuartos me encuentro bastante bien.

¿Cómo está yendo la temporada a nivel colectivo con el Almere?

Tuvimos un inicio de temporada un poco complicado, en un par o tres de partidos no entramos bien, pero a partir de la victoria que tuvimos en casa hemos ido para arriba. No ‘pinchamos’ casi y contra los rivales directos estamos ganando. Podríamos ir incluso más arriba, pero estamos bien.

¿Qué ha cambiado para que se dé esta mejora?

Fue la importancia de ganar un partido bien. A partir de ahí fue todo hacia arriba. Cuando empiezas la temporada perdiendo 3-0 te entran las dudas, pero a partir de la primera victoria ganamos confianza y todo fue mejor. También es verdad que es un equipo muy nuevo y al principio cuesta un poco.

¿El objetivo era la promoción?

Sí, claro. Aquí el objetivo es subir a Primera.

En tu liga hay mucho talento, ¿quién te ha sorprendido?

Un delantero italiano del Ajax que es muy bueno, Lorenzo Luca. También me gusta Kian Fitz-Jim.

Tienes dos compañeros de equipo españoles, ¿cómo los ves?

Muy bien, es su primera temporada y están bastante bien, contentos. Tenían el miedo al salir de España pero es normal, están sorprendidos y siempre me dicen cosas positivas. Antes de que viniesen me llamaron y me preguntaron cómo eran las cosas aquí. Les ayudo a veces con el idioma y las cosas de campo.

Vuestro segundo entrenador es Hedwiges Maduro, ¿cómo es su faceta de técnico?

Me sorprendió mucho. Es muy cercano, sabe mucho de fútbol, se nota que ha tenido experiencia en Champions y en Primera, sabe cómo gestionar el grupo.

¿El mejor momento de la temporada hasta ahora?

La última victoria en el campo del NAC fue muy importante, porque ese campo es una locura.

¿Qué tiene de especial el fútbol neerlandés respecto a España?

Se centra todo en atacar y hacer goles, no es tan táctico como España. España no es aburrido, pero se centra mucho en la táctica, en que no te metan goles. Aquí es más a lo loco, a pensar en ganar y no en que no me metan.

¿Te gustaría volver a España?

Sí me gustaría. No te digo a corto plazo, pero en un futuro sí.

¿Estás siguiendo al Valencia de Gattuso esta temporada?

Sí, he visto algunos partidos y me está gustando.