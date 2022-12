El técnico del Valencia CF Gennaro Gattuso ha sido el invitado especial en el brindis y felicitación de año nuevo que se ha celebrado en la sede de la Asociación del Pequeño Accionista del Valencia CF. El italiano ha recibido de manos del presidente de la APAVCF Vicente Vallés una réplica de la bandera fundacional de la entidad de Mestalla. Un obsequio al alcance de elegidos como Kempes, Fernando, Sol, Claramunt, Baraja, Camarasa, Carboni, Marcelino, Angulo, Subirats o Arias entre otros.

El italiano ha prometido jugar con personalidad lo que resta de temporada y ha asegurado que este joven equipo puede hacer "grandes cosas". "Puedo prometer que el equipo jugará con personalidad, que tenga un estilo propio, queremos mandar con la pelota, pienso que lo estamos haciendo bien. Es normal porque tenemos un equipo muy joven, pero tenemos que seguir y trabajando día a día y pienso que podemos hacer grandes cosas. Yo trabajo por la gloria, no por ganar dinero", bromeó Rino.

Preguntado por su futuro como entrenador del Valencia, el calabrés respondió: "Tengo un año más opcional por parte mía y del club. Me encanta este club, mi hijo tiene 15 años, va a la escuela aquí, mi hija con 18 empieza la Universidad, mi mujer está encantada... espero lo máximo posible". El técnico se deshizo en elogios al club y al estadio: "El Valencia es un club histórico, no es fácil trabajar aquí, he trabajado en Nápoles, en Milán, es un club particular, la afición apieta mucho, es un estadio familiar que me encanta y huele a historia. He tenido mala suerte, nunca he jugado en Mestalla, solo una vez en Amsterdam contra el Valencia, siempre jugábamos contra el Deportivo.

Por último, reconoció que ve el fútbol muy diferente a cómo jugaba y duda si el Gennaro técnico alinearía al Gattuso jugador que marcó una época en el fútbol mundial. "Miro el fútbol de forma diferente a cómo jugaba. Conmigo no sé si un Gattuso conmigo no sé si jugaría es la verdad"