El Valencia CF afronta el mercado de fichajes invernal con unas necesidades muy evidentes, orquestadas por Gennaro Gattuso. El entrenador del Valencia ha trasladado el mensaje al club, tanto en privado como públicamente, de que necesita tener, como mínimo, dos jugadores por posición. Esa premisa se cumple en todas las demarcaciones menos en dos: el centro del campo y los extremos.

En las posiciones de banda quizá la urgencia es algo menor, puesto que Gattuso tiene muy bien definidos los roles de Samuel Lino y Samu Castillejo, los teóricos titulares, y el de Justin Kluivert, que hasta el momento ha actuado como un revulsivo de muy buen nivel. Además poco a poco está irrumpiendo con fuerza Fran Pérez, que ya ha completado la ‘pretemporada’ mientras ha durado el Mundial a un muy buen nivel. Aún así, el técnico italiano advirtió que «quiero ser sincero con esto.

Tengo tres delanteros de banda y me falta uno». En el centro del campo la película es algo distinta. Gattuso ha dejado claro muchas veces que Nico y Guillamón son pivotes defensivos. Así, solo le quedan Ilaix Moriba, André Almeida y Yunus Musah. Tres nombres para dos puestos. Poco fondo de armario para un equipo cuyo objetivo es volver cuanto antes a jugar Europa. «Tengo cinco centrocampistas y también me falta uno, para poder doblar jugadores en todas las posiciones de la plantilla. Pivotes ya tenemos a Guillamón y a Nico, así que si viene un centrocampista no será un pivote, será un medio para jugar a derecha o a izquierda». Estas fueron las palabras exactas de Gattuso sobre la situación en el centro del campo.

Además, en esa parcela las dudas son mayores porque el trivote titular no está tan definido como otras demarcaciones. Hugo Guillamón sí que parece un fijo cuando está a buen nivel, aunque Nico jugó bien los últimos partidos antes del Mundial y también ha dejado buena imagen en la ‘pretemporada’. En los interiores es donde la rotación se vuelve más activa. Yunus empezó la temporada como titular indiscutible, pero una lesión le obligó a ausentarse del equipo durante algunas jornadas. Precisamente su baja coincidió con un paso al frente de André Almeida e Ilaix Moriba. El luso ha ido progresando con el paso de los partidos y en las últimas fechas se había colgado el cartel de ‘indiscutible’. Ilaix, por su parte, también fue víctima de una lesión en el momento en el que más minutos estaba disputando.

La buena noticia para Gattuso es que los tres interiores de la plantilla están rindiendo bien cuando han cogido continuidad. La mala es que no han podido coincidir todos en su mejor nivel debido a los problemas físicos. Ya concluido el Mundial, Gattuso deberá decidir qué dos partirán con ventaja en su ‘once de gala’ y cuál de ellos deberá seguir trabajando para ganarse un hueco en el once. La primera prueba será este mismo sábado, el día de Nochevieja ante el Villarreal en la recién reformada Cerámica.

Mientras tanto, el entrenador del Valencia seguirá peleando para que la secretaría técnica le dé el visto bueno al fichaje de un centrocampista de nivel con el que pueda ampliar el fondo de armario de su plantilla de cara a la segunda parte de la temporada.