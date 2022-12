Las difíciles situaciones contractuales de Lato y Jesús Vázquez, que han acaparado casi toda la actualidad del Valencia CF en la última semana, también han sido uno de los principales focos de atención en la rueda de prensa que ha concedido Gennaro Gattuso previa al partido frente al Villarreal. El de La Pobla no está satisfecho con la irrisoria oferta de renovación que le ha presentado el club y Jesús, por su parte, desea tener minutos y podría salir cedido al Getafe.

Sobre Jesús explicó que lo mejor es que tenga más minutos, pero que ahora mismo es complicado: "No ha tenido mucha oportunidad y lo mejor para él es que juegue con continuidad porque tiene mucha calidad, pero tenemos a Gayà con un nivel muy alto". Además admitió que ha hablado con el jugador, pero no de su situación contractual: "Yo hablo con él de lo que tiene que mejorar y que seguramente no le he ayudado porque no le he dado muchas oportunidades, pero que tiene que seguir y trabajar fuerte. Tiene velocidad y físico increíble, es un chaval del club que tiene que jugar, jugar, jugar. No es fácil que te den 10-15 minutos".

Sobre una posible salida del canterano no quiso mojarse: "Sinceramente no lo sé. Si se va o no ni cuándo. Mi prioridad es el partido y luego ya hablaré con Corona y Layhoon".

"Lato no está contento con lo que le han ofrecido"

La situación de Toni Lato empieza a complicarse cada vez más. El lateral, que nunca ha exigido nada al club, ha recibido una oferta de renovación irrisoria, muy por debajo de lo que cobra actualmente. A este respecto Gattuso explicó que "sé la propuesta que ha hecho el club y si al jugador no le gusta debo aceptarla. El jugador está bien de cabeza y cuando hablo con él hablo a la cara y no tengo problema porque se está entrenando fuerte. Tiene 6 meses de contrato y cuando le llamo viene bien. No puedo decir nada contra él porque es una máquina y se entrena a full. Sé que no está contento con lo que le han ofrecido".

Sobre la renovación del jugador de La Pobla añadió que "hay cosas difíciles de controlar. El club propone contratos, no es mi dinero. Hay cosas que cambian y no puedo controlar. Espero que renovemos, no lo sé. Es difícil decir si soy optimista".