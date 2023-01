Insistencia en la línea a seguir, sin caer en la tentación de excusarse en la falta de veteranía del Valencia o en los detalles puntuales que, de forma excesiva, se alinean en contra del equipo. Las dos voces más autorizadas del equipo blanquinegro, Gennaro Gattuso y José Luis Gayà, analizaron la dolorosa derrota contra el Villarreal con mensajes cuya vigencia van más allá de los 90 minutos en el césped de La Cerámica.

«Hay que seguir hacia adelante y mejorar lo que nos falta, no es la primera vez que nos marcan al final del partido. Toca seguir y no tener siempre la excusa de la juventud, en estos momentos estamos trabajando una línea que debemos mejorar. La mentalidad y dar también continuidad a nuestro juego», señalaba el entrenador valencianista tras el encuentro.

Persistencia en una filosofía en Gattuso y sensación de revancha («estamos jodidos») por dejar escapar puntos vitales en el objetivo europeo para Gayà, muy claro en su análisis a pie de campo tras capitular contra el Villarreal: «Ha fallado un balón parado. Estaba el partido muy igualado.

En la segunda parte hemos ajustado mucho la presión, hicimos un bloque medio para evitar su peligro. Jode porque el esfuerzo se va a la mierda por un balón parado. Hemos tenido dos ocasiones muy claras, con el 0-1 pudimos matar el partido en contras. Ellos luego fueron precisos en una contra por una pérdida nuestra. Hay que seguir», manifestó el lateral de Pedreguer.

Gayà fue extremadamente conciso a la hora de rechazar excusas. El problema del Valencia no es tanto de falta de experiencia, sino de ausencia de contundencia en las áreas. «No hay experiencia en un balón parado. Es un balón en el que nosotros mismos nos hemos molestado. Giorgi se ha chocado con Diakha y no ha podido coger la pelota. Estamos jodidos por cómo hemos perdido y por no aprovechar nuestras oportunidades».

Por su parte, Gattuso destacaba que la mentalidad es correcta, por lo que el equipo estaría en el buen camino pese al riesgo evidente de estar, poco a poco, de estancarse en la zona de nadie. Al calabrés le gustó «el partido y la mentalidad», pero no la falta de colmillo «para cerrar el partido, también que hemos fallado un pase en el primer gol...» «Hemos dejado a un delantero con dos centrales. Han jugado en la espalda de nuestros centrales y esto debemos mejorarlo, pero hemos hecho muchas cosas buenas», señaló.

Otro de los debates que ya se arrastraba desde antes del parón del Mundial, es la excesiva dependencia de los goles de Cavani. En Vila-real se volvió a reproducir la historia. La «flecha» del «Matador» no sirvió para la victoria del Valencia. «Esto no es cosa de Cavani.

En campo abierto tuvimos siempre cinco jugadores y siempre fallamos en el último pase. A nivel técnico la última decisión la hemos fallado, con el pase vertical, sin disparar... A mí me ha gustado el partido, hemos jugado con un gran equipo al que hemos puesto en dificultad en la primera mitad. Pudimos matarles y hemos fallado. Mucho. Esa es la clave del partido».