La rueda de prensa de Gennaro Gattuso previa al duelo copero frente a La Nucía ha dejado varios titulares. Rotaciones, lesiones o posibles incorporaciones, pero una de las más llamativas fue la confirmación del técnico italiano de que Jesús Vázquez no va a salir del Valencia CF este mercado invernal.

El jugador tenía la posibilidad de abandonar el club como cedido en enero al no haber alcanzado un tiempo de juego, tal y como adelantó SUPER. El Getafe se lanzó a tratar de incorporarle este mercado de fichajes y todo estaba en el aire. Hasta que este 2023 arrancó con una conversación entre Layhoon y Gattuso en la que la presidenta le confirmó al técnico que Jesús Vázquez se quedaría definitivamente hasta final de temporada.

"Me he enterado ahora, no ha hablado conmigo Gattuso sobre esto, hemos hablado sobre el partido", declaró para los micrófonos de Tribuna Deportiva a la salida de la CD de Paterna. "Estoy muy contento por quedarme, esta es mi casa y ahora estoy centrado en entrenar", añadió el jugador que apunta a titular frente a La Nucía según ha confirmado el entrenador en rueda de prensa.