Hace apenas unos días Jesús Vázquez tenía un pie fuera del equipo para marcharse cedido al Getafe y en cuestión de horas ha demostrado que está más implicado que nunca en le Valencia CF. El proyecto que tiene preparado el Valencia CF para él empieza por sumar minutos y en Copa demostró que está más que capacitado. Nivel del rival al margen, Jesús apareció como titular en el carril izquierdo, estuvo bien en los duelos y además regaló una asistencia perfecta en la que solo no golpea bien el balón sino que lo hace de primeras.

El lateral, que actuó como carrilero dependiendo de la fase de partido, demostró que está preparado para la élite con regularidad por muchos motivos. Es cierto que La Nucía es un equipo de 1ª RFEF, pero la puesta en escena del jugador zurdo fue de las que motivan al propio futbolista y también a Gattuso, quien tiene claro lo mucho que le puede dar el canterano en lo que resta de curso.

Velocidad para ir hacia arriba, pero también inteligencia táctica para acudir a la zona defensiva. Eso es lo que se vio de Jesús en un partido en el que la exigencia no fue notable, pero al que había llegado con toda la ‘polémica’ de su posible salida o no y no le pesó. Eso también demuestra la madurez de un futbolista que apenas tiene 20 años. En el futuro más cercano, con la Supercopa de España de fondo, más partidos de LaLiga Santander y la Copa del Rey si se siguen avanzando más fases, Jesús Vázquez tiene un contexto en el que va a poder acumular más presencias sobre el terreno de juego que en la primera parte de la temporada. Y eso sí o sí es una buena noticia para un equipo que tiene que brindarle un contexto perfecto a uno de sus canteranos más prometedores.