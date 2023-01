El Valencia ha cambiado su hoja de ruta en el mercado de fichajes por la lesión de Nico. Además de un '8' es urgente la incorporación de un '6', una posición para la que se habían valorado varios nombres en el pasado. Entre ellos destacan Diego Demme y Tiemoué Bakayoko, dos centrocampistas a los que Gennaro Gattuso dirigió en el Napoli. Ahora a Corona le toca rescatar estas opciones o buscar otras para reforzar la plantilla con un pivote.

Bakayoko, sin minutos esta temporada en el Milan

El francés se ajusta al rol de futbolistas que han 'fracasado' en el que incidió Gattuso desde el inicio del mercado de verano y fue una de las opciones que se barajaron hace unos meses. Aún no ha debutado en el que es su segundo año de cesión en el Milan desde el Chelsea y apunta a cambiar de aires en enero.

En verano ya estuvo en la agenda del Valencia y el club de Mestalla preguntó por él cuando cerró la operación de Samu Castillejo. Pese a los rumores no hizo las maletas y ahora no está gozando de oportunidades. Su llegada a Mestalla solo sería posible si aceptase una rebaja importante de su sueldo.

La opción más firme para Timoué Bakayoko, según apunta Il Resto del Carlino, es el Bolonia. La fórmula que se plantea es una cesión haciéndose cargo de la mitad de la ficha para quedárselo en propiedad cuando concluya la temporada a cambio de dos millones y medio de euros.

Demme apenas ha jugado y también apunta a salir

El alemán sigue en el Napoli, pero también está prácticamente inédito esta temporada con apenas 20 minutos repartidos en tres partidos. Es probable que salga y desde Italia se le vinculó con el Valencia. Un rumor sobre el que se pronunció Marco Busiello, su agente, en diciembre.

"Demme hace tiempo que no juega. Entre lesiones y elecciones técnicas lleva un año sin jugar de forma ininterrumpida. Se da cuenta de que tiene que recuperar el ritmo de partido y la continuidad", dijo en el programa Radio Kiss Kiss de Nápoles. De hecho, abrió la puerta a su salida: "Está muy feliz en el Napoli , no tiene problemas con nadie, pero le gustaría jugar más. Se da cuenta de que el Napoli ahora es una máquina perfecta y que no encuentra el espacio, es consciente de ello".

Al mismo tiempo hizo referencia al club de Mestalla y a su entrenador, pero afirmó que por el momento no existía conversación alguna "El aprecio de Gattuso es innegable y mutuo, desde que entrenaba al club. En la actualidad, sin embargo, no hay ningún contacto con Valencia". Desde Italia, además, se relacionó a Demme con la Salernitana.