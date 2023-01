Gabriel Paulista ha sido uno de los protagonistas tras el partido de Copa del Rey frente a La Nucía. El hispano brasileño ha formado como titular en la victoria valencianista en su entreno en el torneo del KO esta temporada.

El central, que ha sido el encargado en portar el brazalete de capitán, ha hablado de lo dura que está siendo la temporada para él, pero que "no piensa en una salida" y que Gattuso le traslada lo que quiere de él, además de ser un "jugador importante". El hispano brasileño también ha comentado en qué estado se encuentra y explica que de "forma física está bien".

Asimismo Paulista no ha tenido problema en insistir en que aunque lleguen fichajes que les "ayudarán" el equipo debe mejorar para lograr el objetivo: "Tenemos que mejorar si queremos jugar Europa"

Todas las valoraciones de Gabriel Paulista

FICHAJES

“Claro, si vienen fichajes nos ayudarán. Estamos mejorando en todo, pero sí que se está hablando de muchos jugadores que puedan llegar. Es nuestro objetivo principal, seguramente todos mis compañeros piensan lo mismo. Hace falta un poco de creer más y al final vamos a estar en nuestro objetivo”

OBJETIVO

“Es complicado y si nos meten muchos goles, no vamos a tener victorias en esta liga. Encajamos en la fase final del partido muchas veces porque falta concentración. Tenemos que mejorar si queremos jugar Europa”

¿ESTADO ANÍMICO?

“Me encontré bien hoy, desde la temporada pasada he pasado por momentos difíciles. Este año una recaída, no lesión, molestia, en la pierna que sufrí el año pasado. Me toca trabajar, respeto las decisiones del míster y a los jugadores que están jugando. Estoy haciendo lo mejor para volver”

¿SUPLENTE?

“Respetar sí, pero no puedo aceptar, pero en el sentido de que no me puedo relajar. Tengo que seguir trabajando por estar en este club como he hecho siempre, si acepto, voy a estar relajado en mi casa, pero no quiero eso. Me queda este año y uno más y voy a trabajar fuerte y dejar al míster con dudas”

CONTRATO

“Yo quiero jugar con el Valencia hasta el final de mi contrato. No pienso en salida, pienso en recuperar mi puesto de titular y solamente pensar en el Valencia. Estoy muy bien en este club, en la ciudad, mi familia está muy muy contenta. Cuando la familia está bien, nosotros trabajamos mucho mejor. No tengo por qué pensar en una salida”

CHARLA CON GATTUSO

“No puedo demostrar que estoy bien, que estoy contento. No me gusta estar en el banquillo. Creo que ningún jugador. Yo hablo con él para mejorar, tengo mucha experiencia, pero soy humilde. Él y el cuerpo técnico me enseñan lo que me piden hacer. Estoy mejorando cada día, adaptándome y mejorar en esto. Como soy uno de los capitanes también intento transmitir positividad a mis compañeros, sobre todo, después de la última jornada en Liga en la que nos faltó algo y salir con una derrota es muy doloroso, pero me toca hacer mucho trabajo en ese sentido"

ESTADO FÍSICO

“Un jugador importante soy. El míster me transmite eso, si no fuera así, por su forma de ser, me diría que no cuenta conmigo. He estado en algunos partidos, no recuerdo la secuencia, pero jugué Mallorca, Elche… ahí ya no me encontré bien. Luego fui cogiendo el ritmo, minutos… contra el Barcelona creo que hice un partido bueno, contra la Real un golpe no me dejaba hacer lo que quería y en el partido siguiente no estaba al cien por cien. Ahora estoy bien”.