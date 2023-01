Uno de los 'ganadores' de la victoria del Valencia CF sobre La Nucía es Hugo Duro. El delantero volvió a ver puerta después de muchos meses y se "quitó un peso de encima". Ahora pretende entrar progresivamente en los planes de Gennaro Gattuso tras superar una molesta lesión en este primer tramo de la temporada.

“Me ha dado mucho por saco el tobillo, pero bueno, por suerte ya no me molesta. Incluso en mi juego se nota a la hora de todo, de movimientos, de todo, que no estaba al cien por cien. Ahora poco a poco a ver si puedo seguir ayudando y subiendo la cifra de goles”, reconoce para VCF MEDIA el delantero sobre los problemas físicos que ha arrastrado desde el inicio del curso.

“Veníamos con mucha ilusión después de los del año pasado, queremos repetirlo. Sabemos que estos campos son difíciles porque ellos salen con una motivación extra pero creo que el equipo ha estado perfecto”, hacía balance Hugo Duro del estreno copero del equipo esta temporada tras ser finalista en 2022.

“Lo difícil es igualar la intensidad del rival, porque ellos juegan con esa ilusión de la Copa y de enfrentarse al Valencia. Hemos jugados los que tenemos menos minutos, es una buena oportunidad para que nosotros nos aprovechemos de decirle al míster que puede contar con nosotros”, continuaba sobre la victoria

Por último Hugo Duro centra el foco en el partido contra el Cádiz: “Hay que ganar, es obligatorio para meterse en Liga y no deambular en la tabla como en los últimos años. No se lo merece la afición, ni los jugadores, los puntos de la semana pueden marcar un antes y un después”.