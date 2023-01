José Gayà fue el encargado de dar la cara después de la derrota frente al Cádiz a pie de campo. El capitán del Valencia CF rindió a un buen nivel, se desfondó y fue de lo poco salvable del equipo dirigido por Gennaro Gattuso.

El lateral izquierdo no se escondió y señaló a los errores defensivos como el principal mal del equipo en los últimos partidos. Asimismo Gayà entiende el descontento de la grada de Mestalla y acepta la responsabilidad: "Hoy no lo hemos mejorado y era una de las cosas que teníamos que hacer. Es culpa nuestra"

Todas las declaraciones de José Gayà tras el Valencia – Cádiz

- ¿Qué ha pasado?

“Lo que no queríamos que pasara, pasó. Con ese gol de ellos muy tempraneros, al final contra un equipo que se encierra bien atrás y hacerles daño. No podemos conceder las ocasiones, ni ese gol… por lo tanto superar a un equipo que se encierra atrás y es difícil nos ha costado porque no hemos estado lúcidos en los últimos metros”

- ¿Cómo ha sido el gol en contra?

“Al final tengo que verlo repetido, pero no podemos conceder tantas contras como nos lleva pasando en muchos partidos. Tenemos que hacer una falta táctica para que no nos salgan tan fácil. Los rivales nos estudian y ya saben lo que tienen que hacer. Hoy no lo hemos mejorado y era una de las cosas que teníamos que hacer. Es culpa nuestra"

- Pitos de la afición

“Lógico que la gente se ponga así cuando no ganemos. Venimos de dos derrotas consecutivas y entiendo que la gente se muestre y nosotros en el campo que es donde podemos cambiar las cosas y ganando se van a ir más contentos obviamente"

- ¿Europa?

"Tenemos que mirar al próximo partido".