El partido contra el Cádiz tuvo muy pocas cosas salvables. Prácticamente ninguna, de hecho. Pero André Almeida fue una de ellas: por intención, por ejecución y por agravio comparativo. El luso salió en la segunda mitad para tratar de dar otro aire al equipo. El cuadro visitante se iba a encerrar y Gennaro Gattuso prescindió de jugar con pivote posicional, poniendo al futbolista portugués en paralelo con Yunus Musah y su respuesta fue buena, aunque no suficiente para arreglar el desastre generado.

Con los gaditanos defendiendo atrás y con las líneas juntas, la empresa de encontrar espacios se antojaba complicada y más con la errática actuación de los jugadores de banda. Es por ello que el portugués acabó por tratar de generar peligro y tirar del carro con acciones individuales como conducciones y regates. Algunas de ellas fueron exitosas e incluso vistosas, pero tras un jugador vestido de amarillo siempre llegaba uno nuevo mientras a Almeida le llegaban pocas solicitudes para tirar paredes más allá de las incursiones de José Luis Gayà por la banda izquierda, que fue el otro que trató de encontrar el gol de la igualada.

El luso, que no se entrenó el jueves a causa de la fiebre no fue titular y su lugar lo ocupó un Ilaix Moriba que decepcionó y que salió retratado en al foto del gol del Cádiz. Almeida entró con otro talante, buscando ser proactivo, ofrecerse y cambiar el partido. Pero más allá de ello, el centro del campo dio una imagen de vulnerabilidad y, sobre todo, de sensibilidad extrema a las bajas. Solamente con la lesión de Nico González y un percance que no permitía estar a Almeida al cien por cien hicieron falta para mostrar la evidencia de que la rotación es corta y con una alarmante ausencia de perfiles para cambiarle el ritmo a los partidos. El mercado está abierto mientras el calendario se empieza a apretar, con lo que el partido contra el Cádiz no es sino una nueva señal de la importancia de reforzar la medular.