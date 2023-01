José Bordalás ha hablado en una entrevista sobre su paso por el Valencia la temporada pasada y su salida del club. "Estoy muy satisfecho con el trabajo que hicimos. Creo que quedar noveno puede parecer una posición muy pobre para el Valencia, pero llegué en el peor momento al club y fuimos finalistas de Copa. En cualquier otro equipo hubiera continuado", cuenta al diario Marca.

El alicantino reivindica que apostó por la juventud: "No guardo ningún tipo de rencor, puesto que en un tiempo récord conseguimos todo eso y apostamos por jugadores como Giorgi Mamardashvili, hicimos debutar a Mosquera, Jesús Vázquez, Iranzo, Javi Guerra, Mario...". Además, considera que su trabajo fue clave para que el club lograra vender a dos piezas clave: "Conseguimos que Gonçalo Guedes hiciera su mejor temporada en el Valencia y esto sirvió para venderlo a la Premier, al igual que Carlos Soler".

El técnico no está de acuerdo en que Gattuso disponga de una plantilla más débil que la suya: "He escuchado que la plantilla se ha debilitado esta temporada y yo pienso que todo lo contrario porque han llegado un número importante de jugadores y muchos de los que estaban el año pasado no están teniendo protagonismo en sus nuevos equipos. Por tanto, creo que en lo personal y profesional fue un éxito".

Por último, Bordalás lamenta que el club no contase con él para continuar y desea suerte al equipo: "Las decisiones que se toman y que el entrenador no puede controlar es otra cosa. Obviamente la idea era continuar, pero no pudo ser. Yo sigo al Valencia desde la lejanía, le veo siempre y le deseo obviamente lo mejor, porque tienen una afición maravillosa que se portó conmigo de maravilla y siempre estaré agradecido".