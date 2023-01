El Valencia cierra la jornada 16 de LaLiga más cerca del descenso que de la séptima plaza que daría derecho a jugar la competición europea la próxima temporada. La derrota contra el Cádiz deja secuelas preocupantes. El equipo de Gennaro Gattuso pone rumbo hoy a la Supercopa de España en la undécima posición a 6 puntos de Europa (Athletic Club) y a solo 4 del descenso (Cádiz) a LaLiga SmartBank. Una situación peligrosa que se agravó por la victoria del Sevilla al Getafe este domingo en el Sánchez Pizjuán. El conjunto hispalense sumó tres puntos de oro (2-1) con goles de Marcos Acuña y Rafa Mir y salió de los puestos de descenso a segunda división 61 días después. Con esta victoria por la mínima los de Jorge Sampaoli respiran un poco, se colocan en la 17ª plaza, igualando a puntos al Cádiz (18º) aunque con mejor gol-average, y meten presión al resto de equipos que están por delante en la tabla de clasificación a tres partidos de que finalice la primera vuelta. Incluido el Valencia de Rino.

El equipo prepara desde el sábado la semifinal de la Supercopa de España contra el Real Madrid que se disputará el miércoles en el en el King Fahd Stadium de Riad, pero no puede perder de vista la realidad liguera y la final del próximo 23 de enero contra el Almería en Mestalla. El Valencia está obligado a ganar y abrir distancia con los puestos de abajo. El calendario que le espera al equipo no es fácil. Los de Gattuso jugarán tres partidos lejos de casa contra el Valladolid (29 de enero), Real Madrid (2 de febrero) y Girona (5 de febrero). El siguiente encuentro en el viejo coliseo no se jugará después hasta el Valencia-Athletic del 12 de febrero.

El mensaje de Gattuso y Gayà

José Luis Gayà fue preguntado a la finalización del partido contra el Cádiz por el objetivo europeo del equipo. El capitán se quitó la pregunta de encima y contestó: «Hay que mirar al próximo partido». Por su parte, Gattuso siempre ha defendido que «el objetivo es hacer 40 puntos lo más pronto posible». Rino llegó al banquillo diciendo que «No hablamos de Europa ni de una posición concreta en la tabla, el objetivo es ese: tener una mentalidad y un estilo definido». Justo antes del partido ante el Villarreal afirmó: «Hay que ir partido a partido, me gustaría jugar en Europa pero lo hemos demostrar en el campo. Veremos dónde acabamos. Me gustaría jugar en Europa pero hay muchas cosas que demostrar», dijo.