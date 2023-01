16:56

Al equipo le faltan puntos, como ya decíais antes del Mundial. Ahora con dos derrotas... ¿El foco?

Frente al Cádiz no fue buen partido. Se pusieron delante pronto, justo lo que no queríamos. Defienden bien atrás y todo es ya más complicado y es una fase en la que mejorar. No sólo eso, ya que otros partidos nos pusimos por delante y no fuimos capaces de cerrar el partido en la segunda parte, siendo superiores al rival. Nos falta hacer partidos de 90 minutos cómodos con y sin balón. Mañana tenemos una gran oportunidad