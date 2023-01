Miguel Zorío, portavoz de Marea VCF, ha denunciado este jueves que la oposición municipal en bloque debe exigir al equipo de gobierno de Valencia que cumpla su programa de gobierno y que el vicealcalde, Sergi Campillo, con el apoyo de los partidos de gobierno, aprobó una moción en octubre de 2016 que impide firmar convenios y contratos con empresas cuyos propietarios tengan sociedades en paraísos fiscales.

Es por ello que para Zorío "es fundamental que este acuerdo comience a aplicarse con firmeza sobre Meriton, Peter Lim y sus representantes en el Valencia CF y su Fundación".

Comunicado oficial de Marea VCF

La oposición municipal en bloque debe exigir al equipo de gobierno de Valencia que cumpla su programa de gobierno

MIGUEL ZORÍO: “SERGI CAMPILLO PRESENTÓ UNA MOCION EN 2016 PARA CONVERTIR VALENCIA EN UNA CIUDAD LIBRE DE EMPRESAS EN PARAISOS FISCALES”

El Vicealcalde, con el apoyo de los partidos de gobierno, aprobó una moción en octubre de 2016 que impide firmar convenios y contratos con empresas cuyos propietarios tengan sociedades en paraísos fiscales.

Además, con la ATE caducada por incumplimientos de Peter Lim, el artículo 71 de la Ley de Contratos del Estado prohíbe al Valencia CF firmar un NUEVO contrato/convenio urbanístico con el Ayuntamiento de Valencia.

PP, CS y VOX deben pedir conjuntamente un dictamen al servicio jurídico del Ayuntamiento para saber si el convenio que va circulando puede ser objeto de un presunto delito de prevaricación administrativa.

El principal opositor a Peter Lim, y el único que mantiene una oferta de compra de sus acciones, Miguel Zorío, insta a los grupos de la oposición del Ayuntamiento de Valencia a solicitar un dictamen al jefe de los servicios jurídicos municipales en el que se diga de forma taxativa si el Ayuntamiento puede saltarse la ley de contratos del estado, en su artículo 71, y firmar un nuevo convenio urbanístico con quien ha incumplido de forma clamorosa la ATE ya caducada. Y en su caso, que determine las posibles responsabilidades penales los ediles que impulsen ese convenio ilegal.

Hay que recordar a todos los concejales, que desde el 27 de octubre de 2016, los contratos y convenios municipales deben incluir cláusulas que impiden que empresas o empresarios vinculadas/os a paraísos fiscales puedan ser contratadas o beneficiadas por el Ayuntamiento de València, de acuerdo con una moción que presentó en el pleno el entonces Concejal de Cooperación al Desarrollo y Migración, Roberto Jaramillo, y el de Gobierno Interior, Sergi Campillo, que así decían declarar Valencia como ciudad libre de paraísos fiscales.

Comentaba entonces el hoy Vicealcalde que “defendemos la necesidad de incluir cláusulas que redunden en una contratación municipal limpia, libre de ningún vínculo con comportamientos económicos que están muy alejados de la ética que está siguiendo fielmente el Govern de la Nau. Las empresas con vínculos con paraísos fiscales han de conocer que el Ayuntamiento de Valencia es una institución transparente que gestiona con honestidad los recursos de todas las valencianas y los valencianos”.

Miguel Zorío, ex vicepresidente del Valencia CF, declara que “supongo que ahí también entrarán las empresas del sr. Lim, incluida su club de fútbol, y las empresas de Layhoon, el hijo de Lim y el resto de consejeros. Quiero recordarle a todo el mundo que he denunciado en multitud de ocasiones que Meriton Holdings está radicada en un paraíso fiscal. Que Layhoon y Peter Lim están directamente involucrados en los delitos fiscales denunciados contra Cristiano Ronaldo a través de Mint Capital, también radicada en paraísos fiscales. Que el Valencia CF fue comprado por una empresa china que no tenía capital social suficiente para abordar el pago. Que el Valencia CF de Peter Lim montó una empresa del club en un paraíso fiscal que el año pasado seguía legalmente viva, a pesar de anunciar en una junta de accionista su cierre. Y así podríamos continuar con un relato interminable de operaciones extrañas”.

El entonces edil, Jaramillo, resaltó que con esta moción se pretendía impedir que las grandes empresas y fortunas que operan en paraísos fiscales, se puedan beneficiar de convenios con el Ayuntamiento de Valencia. Y que el objetivo de la moción era alinearse con la campaña que a nivel estatal está llevando a cabo la ONG Intermón Oxfam, con la que trabajan desde junio de 2016, para que el Ayuntamiento priorice las empresas que no tienen relación con estos paraísos fiscales. “No debían referirse al conglomerado fiscal de Peter Lim y de su familia” afirma contundentemente Miguel Zorío, de Marea Valencianista.

Para Miguel Zorío, “tras las reuniones que tuvo el gobierno municipal y el gobierno valenciano con INTERMON OXFAM, y el acuerdo alcanzado en las mismas para que ninguna empresa con compañías radicadas en paraísos fiscales pudiera beneficiarse de acuerdos, convenios o contratos con la Administración, es fundamental que este acuerdo comience a aplicarse con firmeza sobre Meriton, Peter Lim y sus representantes en el Valencia CF y su Fundación. Es intolerable que tanto la Presidenta del Valencia CF actual como el anterior, su Consejero Ejecutivo, el Presidente de la Fundación, el propio Peter Lim y algunas de sus empresas, y hasta el propio Valencia CF, tengan empresas en las zonas fiscales más oscuras del planeta”.

A continuación, detallamos algunas del listado de empresas remitidos a la Conselleria de Justicia en su momento, y del que no hemos tenido contestación:

* NG-SER MIANG: ha sido Presidente de la Fundación del Valencia CF y consejero del VCF. Tiene dos sociedades en paraísos fiscales según OXFAN INTERMON: Sociedad NG-SER MIANG presuntamente de Ng Ser Miang según los papeles de Panamá. Radicada en Singapur, paraíso fiscal, y con otra sociedad, Biosensors International Group LTD, en las Bermudas (primer paraíso fiscal del mundo según Intermon), también denunciada por el consorcio de periodistas. Ha sido el Presidente del holding de empresas de Peter Lim, Thomson Medical.

* LAY HOON CHAN: Presidenta el Valencia CF SAD: tiene la empresa RSP DESIGN CONSULTANT PTE.LTD. en paraíso fiscal según opencorporates del Consorcio de Periodistas. Su sede está en el mismo país y ciudad que una empresa a nombre de un tal Anil Kumar Murthy. Lay Hoon también tiene una empresa en Islas Vírgenes, como Lim y Mendes: NUGGET CONSULTING LTD.

* KIM KOH: consejero ejecutivo. No podía cobrar ni como persona física ni como persona jurídica del Valencia CF SAD, por sus estatutos, y sin embargo lo hizo. Sociedad Koh Kim Huat, presuntamente de Kim Koh según los papeles de Panamá. Radicada en Singapur, paraíso fiscal, y con otra sociedad WISE STANDARD GLOBAL en Islas Vírgenes, que casualidad, las mismas que las empresas de Jorge Mendes y Lim.

* VALENCIA CF ASIA PTE.LTD. (Domicilio social: 4 Shenton Way #28-03 SGX CENTRE II SINGAPORE 068807). Según la información del consorcio internacional de periodistas de investigación sobre los Papeles de Panamá o el offshore leaks: el consorcio señala este edificio (en realidad son dos) como sede de empresas que sirven para el blanquear dinero y realizar operaciones opacas de cara al fisco.