A Guedes no le está yendo del todo bien Wolverhampton. El luso se marchó en el tramo final del verano y estaba llamado a ser una de las principales referencias ofensivas del equipo inglés. Sin embargo, tras 18 partidos con su nuevo equipo no ha conseguido establecerse como la estrella desequilibrante que sí era en Mestalla. Hasta el momento solo acumula un gol en Premier League, el conseguido en la jornada 13 de competición frente al Brighton, aunque no sirvió para que su equipo conservara los tres puntos en su propio estadio. También lleva una asistencia.

El año 2023 empezó con mejor cara para Guedes. Aunque no fue en Premier League, el exfutbolista del Valencia anotó el pasado siete de enero en el duelo de FA Cup contra el Liverpool. El partido concluyó en empate a dos y forzó un segundo partido para determinar quién accede a la cuarta ronda de la competición. Lo que es evidente es que el cambio de equipo de Guedes no ha sido ni mucho menos un paso al frente en su carrera, tal y como quería su padre. El Wolverhampton ocupa la penúltima plaza de la clasificación y en ciertos tramos ha llegado a ser el farolillo rojo de la Premier. Con un tramo importante de la temporada ya disputado, el peligro de descender a la Championship es real a pesar de que los lobos tienen mejor plantilla que varios de los equipos que también luchan por la permanencia. La primera aventura de Guedes lejos de València no va como se esperaba. El padre de Guedes recuerda la Copa del Centenario