Gennaro Gattuso no está contento con la situación de Toni Lato. Las palabras y los gestos delatan al entrenador del Valencia CF cuando es preguntado por el futbolista de La Pobla de Vallbona. Cabe recordar que Toni está en la rampa de salida después de que el club le presentara una oferta de renovación irrisoria que, prácticamente, se puede entender como una invitación a abandonar el club.

Las constantes lesiones en la plantilla y la dificultad para incorporar futbolistas en el mercado podrían haber hecho al club repensar su intención con Lato. Sin embargo, Gattuso confirmó en la rueda de prensa previa al partido de Copa frente al Sporting que la situación no se ha alterado lo más mínimo: "El club ha hecho la propuesta, no es cosa mía decir si es buena o no. Es difícil porque no puedo hablar de esto", expresó. Además, Rino no perdió la oportunidad de volver a recordarle al Valencia que ni mucho menos quiere desprenderse de Toni Lato: "Todo el mundo sabe el respeto que tengo a Toni Lato. Es un jugador que puede jugar en medio campo y en todas las posiciones. Es un jugador que me gusta mucho. He dicho lo que Toni puede dar en este equipo, después decide siempre el club".

Las declaraciones de Gattuso dejan claro que no está conforme con la decisión que ha tomado la entidad con Toni. Si fuera decisión suya, el de La Pobla ya estaría renovado.

Venta o perderlo gratis

El 'caso Lato' cada vez tiene más difícil solución. La voluntad del jugador ha sido y es la de renovar con el club de su vida. La única condición es la de sentirse valorado, y con la oferta que le presentaron hace ya unas semanas no se siente así. El Valencia se enfrenta ahora a la posibilidad de perderlo gratis en verano cuando finalice contrato si no le encuentra una salida en lo que resta de mes de enero. El problema es que una plantilla tan corta no puede permitirse perder ahora mismo a un jugador de la polivalencia y nivel de Lato.

SUPER ha informado en las últimas semanas que 'novias' en Europa no le faltan al jugador, siendo el Olympiacos uno de los equipos que más interés ha demostrado hasta el momento.