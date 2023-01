13:11

Día 17 y sin fichajes

He propuesto cientos de nombres. Cuando propongo tenemos que tener dinero. Fichar por fichar no es correcto. Si tenemos que fichar tiene que ser un jugador que venga a ayudar al equipo y tenga experiencia. Me gustaría trabajar con un jugador que está aquí y trabaja. Si no buscamos jugadores que vengan a mejorar la plantilla por qué tienen que venir. Tenemos que buscar un jugador que venga a ayudar al equipo.

Januzaj

No puedo hablar de nombres que en este momento tienen la camiseta de otro equipo. Hemos hablado con Corona de 50-100 jugadores. No solo Januzaj sino muchos jugadores pero no puedo hablar de nombres por respeto a sus equipos.

Pocos minutos

No ha cambiado nada. Lo mismo que hablé hace cuatro días en Arabia vale hoy también. Si tenemos que fichar un jugador tiene que tener partidos en las piernas, no puede gastar uno o dos meses en adaptarse porque no hay tiempo. Los jugadores tienen que tener un minutaje en las piernas.