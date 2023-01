Sporting de Gijón y Valencia CF se miden este miércoles en El Molinón por un puesto en los cuartos de final de la Copa del Rey. Santiago Cañizares, uno de los mejores porteros de la historia y voz autorizada para hablar del club de Mestalla, no ha dudado en opinar sobre la actualidad de los de Mestalla o del club asturiano. Precisamente los asturianos acaban de despedir a Abelardo como técnico.

En una entrevista a Cope Asturias, Cañizares fue cuestionado por la similitud entre ambos conjuntos como dos históricos en horas bajas. El exguardameta no se mordió la lengua para hablar de unos y otros. "Los hemos visto mejor gestionados y, por tanto, más arriba. Creo mucho en la gestión en el fútbol. No en el corto ni en el medio plazo, pero sí en el largo plazo da sus frutos y coloca a los equipos donde históricamente merecen. El Valencia lleva años de adelanto sobre el Sporting porque cuanto más tiempo pasa con una gestión pobre, más lejos está de volver a donde merece. El Valencia era el tercer club de España y ya es el cuarto, por detrás del Atlético de Madrid. El Valencia lleva más años que el Sporting de mala gestión, pero o se contratan buenos profesionales y se les da el poder de gestionar el club o llegan los problemas", afirmó.

Cañizares cargó contra Meriton Holdings: "Aquí pasó con Peter Lim cargándose a Mateu Alemany y Marcelino. Por lo que leo y me entero de Gijón, no es una buena señal que un tipo honrado y de la casa como el Pitu Abelardo tenga diferencias con la dirección del club. El Pitu no ha sido un tipo egocéntrico ni problemático. Solo ha puesto trabajo y ha derrochado honradez tanto para vestir la camiseta del Sporting como para sentarse en el banquillo. Si el Pitu alerta de esta situación que incluso termina en despido, la situación no me gusta nada".

Marcelino, Alemany y Ayala

"Con Marcelino y con Mateu Alemany. En Barcelona ya se ha ganado el respeto de mucha gente que veía cómo estaba el club y ve cómo va avanzando ahora. También Fabián Ayala, que era adjunto a la dirección deportiva y fichó a Otamendi o Mustafi. Le hizo ganar 90 millones de euros al club y lo despidieron esa misma temporada", recordó Cañizares.