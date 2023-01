Toni Lato es titular por segundo partido consecutivo. El lateral izquierdo del Valencia está en el once titular que se enfrentará esta tarde al Sporting de Gijón en la eliminatoria de octavos de final de la Copa del Rey. El de la Pobla de Vallbona fue titular el pasado miércoles contra el Real Madrid en Riad y vuelve a salir de inicio en El Molinón. Un mensaje en toda regla de Gennaro Gattuso al club.

El técnico italiano quiere a Lato a diferencia de lo que piensa la propiedad y el Director Técnico Miguel Ángel Corona. Lo dice en cada rueda de prensa y lo demuestra en todas y cada una de sus decisiones de banquillo. Rino confía en Toni y espera que el club mejore su oferta en lo que resta de mercado.

El martes volvió a lanzar un dardo al club durante su comparecencia pública. “Todo el mundo sabe la consideración y el respeto que tengo por é. Es un jugador que puede jugar en todas las posiciones. El club hizo su propuesta, correcta o no, no soy quién para decirlo. Es un tema difícil, me gusta mucho pero también tengo que respetar al club”, dijo.

El club invitó a Lato a irse del Valencia con una oferta de una sola temporada con una reducción salarial del 50% como publicó SUPER. Una oferta que ni siquiera valoran sus agentes y que no ha sido mejorada hasta la fecha. Olympiacos, entre otros clubes, quiere al futbolista en enero y ya le ha puesto encima de la mesa una oferta de cuatro temporadas y mediay una ficha superior a la actual.