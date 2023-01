¡Ya estamos listos para vivir el duelo de Copa del Rey entre el Valencia y el Sporting! Antes os dejamos por aquí la previa del encuentro: 'Como si fuera el Madrid'

La Supercopa de España ya es pasado. O no tanto. El Valencia vuelve a la Copa del Rey en Gijón con la obligación de clasificarse para los cuartos de final y aferrarse a la competición del KO como única vía posible para jugar en Europa la próxima temporada. Y eso pasa por mantener el nivel de actitud y juego que demostró en Arabia Saudí. El partido contra el Real Madrid es el camino. Gennaro Gattuso ha mentalizado a sus jugadores para jugar con la misma mentalidad con la que se quedaron a once metros de eliminar a los blancos. Hoy delante estará el Sporting de Gijón de segunda división en plena crisis deportiva tras la destitución de Abelardo y la solución de emergencia de Miguel Ángel Ramírez, pero da igual. Rino no se fía. Lo tiene claro: «Hay mucho que perder y hay que jugar como si fuera el Madrid».