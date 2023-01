El partido del Valencia CF en El Molinón dijo muchas cosas. Tanto en lo colectivo con cuestiones tácticas como en lo individual con el reparto de los minutos. Una situación salta a la vista por encima del resto: Jesús Vázquez está teniendo muy poco protagonismo. Gennaro Gattuso no rotó en el lateral izquierdo y volvió a sentar al joven futbolista, poniendo a José Luis Gayà en el once titular y dando apenas un cuarto de hora al canterano, que fue el último cambio del equipo.

El entrenador ya explicó en sala de prensa que el club le había comunicado que se quedaba hasta final de temporada, descartando la opción de que saliera cedido a pesar de que Gattuso veía que era lo mejor para no cortar su progresión. Desde entonces su protagonismo no ha crecido -no jugó contra el Cádiz, tampoco en Arabia ni en un envite como el copero fue titular-, lo que ‘reabre’ el debate teniendo en cuenta que el mercado sigue abierto aunque públicamente el técnico se mantenga en la postura de que se quedará como lateral suplente.

En las próximas dos semanas la situación podría dar un vuelco y el club acabar permitiendo la fórmula de buscarle una cesión a Jesús como en el pasado hizo con otros jugadores y dio buen resultado. Raúl Albiol, David Silva o David Albelda jugaron a préstamo o sin irse más lejos el propio Lato se curtió jugando como cedido en CA Osasuna.