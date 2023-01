La eliminatoria de cuartos de final en Mestalla entre el Valencia CF y el Athletic Club no ha dejado a nadie indiferente. Un duelo que tiene como precedente el cruce del pasado curso en el que las acusaciones, algunas muy graves vertidas desde Bilbao, fueron protagonistas de la semifinal.

La ‘palma’ se la llevó Marcelino García Toral, por entonces entrenador del cuadro vasco, que se despacho a gusto aprovechando la corriente que se había generado en La Liga contra José Bordalás por el sanbenito de equipo duro.

"Me han parecido imágenes más propias de Regional que de una semifinal de Copa del Rey. Hay que intentar favorecer el espectáculo. El árbitro es responsable de esto. No se puede llamar a esto un partido de fútbol", dijo el asturiano.

Marcelino apostilló, además, que "los 50.000 aficionados han visto 44 minutos de juego", haciendo referencia a las pérdidas de tiempo del Valencia CF en San Mamés, pero omitiendo sin embargo el claro penalti sobre Hugo Duro.

"La sensación es agridulce por no ganar, por el penalti que ha sido como un castillo. Buen empate, pero sensación escocida. Sigo sin entenderlo, tengo que verlo pero no lo entiendo, se pitan penaltis por menos, el otro día al Cádiz le pitan dos de risa. Es que hasta se cae el defensa, y es porque me ha dado", confesaba el propio delantero tras un partido que acabó 1-1.

Cruce de declaraciones

Sobre ese penalti si habló Ricardo Arias, embajador y leyenda del Valencia CF, quien aseguró que “lo que me queda claro es que el criterio arbitral no está unificado, cada uno hace lo que quiere, no tienen miedo a las sanciones, pitan lo que quieren y consultan cuando quieren. Así no se puede. Lo que está claro es que la parcialidad está latente y se le ha privado al Valencia CF descaradamente de poder llevarse un partido y tener la posibilidad de poner un pie en la final".

Unas palabras que tuvieron la réplica en el Athletic con unas declaraciones en las que Dani García faltaba al respeto y menospreciaba a la Leyenda del Valencia CF: "Lo único que hace Arias, has dicho que se llama, el señor Arias este es calentar el partido, pero no dependemos de él ni de nuestro presidente».

García se refería también a las palabras de su por entonces presidente, Aitor Elizegi, que también avivó aún más la polémica con sus palabras y 'atizó' de manera encubierta a los de Bordalás antes del decisivo duelo en Mestalla.

“A mí me gustaría que los partidos fuera de casa sean como los que plantea el Athletic. Con ritmo y frecuencia, con entrega, con pocos parones del juego…", fue alguna de sus ‘perlas’ en aquel momento.