El Embajador del Valencia CF Ricardo Arias ha valorado el sorteo de cuartos de final de la Copa del Rey que se ha celebrado este mediodía en el salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rizas. La leyenda blanquinegra ha celebrado que la eliminatoria a partido único se juegue en Mestalla y ha asegurado que el Athletic Club "no me disgusta".

"No me disgusta el Athletic. Tienes la posibilidad de que en la próxima eliminatoria te toque el Sevilla y Osasuna. Esto huele a final otra vez en La Cartuja. La exigencia va a ser total, me encanta jugar en casa, jugar en Mestalla aumenta las posibilides de entrar en semifinales. Jugamos en casa y la ilusión aumenta, aunque ahora hay que pensar en LaLiga"