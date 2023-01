El delantero del Valencia CF Edinson Cavani ha valorado el emparejamiento con el Athletic Club en los cuartos de final de la Copa del Rey que se celebrarán en Mestalla. El Matador está convencido de que jugar en Mestalla será un "plus" y lanza un mensaje de ambición: "Más ganas que yo de ganar algo no creo que tenga nadie"

"Todos queremos jugar en casa. Nos toca jugar en casa y toca disfrutarla. Hay que dar lo mejor para poder pasar a la próxima fase". Muy lindo jugar en Mestalla y poder definir la eliminatoria en casa. Así se dio y hay que prepararla bien para dar lo mejor y hacer un gran partido. Jugar en Mestalla tiene un plus. Es muy bueno que haya conexión y cercanía con la gente y que se tire todo hacia el mismo lado para tener ese plus, ojalá se viva un gran ambiente. Esperamos que sea un ambiente de ese tipo para dar otro pase. Es un equipo que está haciendo las cosas bien, pero luego es fútbol y gana el que es más eficiente. Tocara el que tocara o eres preciso o te puedes quedar fuera. Hay que seguir trabajando como venimos", decía.

Ganas no le faltan al Matador: "Es normal que haya ganas de Copa. El futbolista que no las tenga no puede ser futbolista, no sé qué está haciendo. Más ganas que yo de ganar algo no creo que tenga nadie. Daremos todo para que se viva un lindo momento" .

El uruguayo no se olvida de la 'final' en LaLiga contra el Almería el lunes en Mestalla. "Antes tenemos que ganar en LaLiga, es muy importante. Tenemos que enfrentarla de la mejor manera, porque también es importante llegar arriba para buscar competiciones europeas y estar luchando por cosas importantes, esperamos dar ese paso el lunes porque este equipo se merece estar más arriba.