El próximo lunes regresa por fin LaLiga para el Valencia CF. Después de dos encuentros de recuperar el estado de ánimo por las sensaciones mostradas, el conjunto de Gennaro Gattuso vuelve a jugar competición liguera con el objetivo de zanjar la crisis y empezar a mirar hacia arriba. Para lograr este cometido, el conjunto valencianista cuenta con el gran momento de forma de sus tres atacantes titulares: Justin Kluivert, Samuel Lino y Edinson Cavani marcaron al Sporting de Gijón y ya amenazan al Almería, que visita Mestalla.

El estado de forma de los tres está en alza. En primer lugar Cavani sigue demostrando que los años no pasan para él dentro del área, sigue siendo completamente resolutivo. Falló su primera ocasión, una anomalía total, y en la segunda no perdonó cazando el balón dentro del área como un ‘killer’. El mejor gol, no obstante, fue el segundo que anotó. Recibió el esférico un poco escorado en el sector derecho del área, realizó un recorte y la puso en la escuadra contraria con su pierna izquierda.

Siete goles en once partidos disputados a sus 35 años, un arranque sin igual desde que Fernando Morientes anotara ocho en 2006, tal y como señaló Relevo y que le hacen promediar, según Ciberche, un gol marcado cada 99 minutos , segundo mejor ratio de la historia del club solo por detrás de Manu Badenes. El uruguayo lleva la bandera por su bagaje, su veteranía a la hora de moverse en el frente de ataque y por el respeto que infunde en las defensas rivales después de su dilatada trayectoria como depredador del área.

Paso al frente de Kluivert

La sensación del partido no fue otra que Justin Kluivert. El atacante neerlandés se está mostrando como el extremo más eficaz de la plantilla en los metros finales. A pesar de que partía por detrás de los dos ‘Samus’ a principio de curso, empezó a aportar como revulsivo y recibiendo el ‘pique’ por parte de su entrenador, que no ha parado de recodarle que puede «dar más» por la calidad que atesora.

Con el paso de los partidos ha aumentado su regularidad y es el que mejor guarismos tiene: cuatro goles (dos en liga y dos coperos) y dos asistencias. Contra el Sporting firmó una exhibición de sus capacidades: en el primer tanto una conducción devastadora para llevar el balón al área y en su gol un desmarque al espacio y una definición de libro picándola ante el portero.

Lino recupera el pulso

Después de arrancar la temporada siendo muy productivo con algún gol, provocando penaltis y siendo un dolor de cabeza para la defensa rival, Samuel Lino entró en una fase complicada de la temporada con dificultades para ser decisivo y errático en la toma de decisiones. Contra el Real Madrid volvió a marcar con un gran desmarque de la espalda de la defensa y contra el Sporting marcó su gol además de firmar una asistencia. Firmando ya cuatro tantos y dos pases de gol.