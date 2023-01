Pese a que Gattuso frenara la expectación generada con la posible llegada de Januzaj al Valencia CF hace unos días, el belga ha sido durante este mercado de enero una opción sobre la mesa de Corona para reforzar al Valencia CF.

El club valencianista está buscando extremo para mejorar las prestaciones del equipo en ataque y el jugador del Sevilla, que apenas ha contado este año en el Sánchez Pizjuán, estuvo cerca de recalar en Mestalla.

Así lo ha reconocido Sampaoli en la rueda de prensa del Sevilla previa al duelo liguero contra el Cádiz. El técnico argentino decidió dejar al belga fuera de la convocatoria en la cita copera ante el Alavés, pero admitió que el ex de la Real Sociedad volverá a estar disponible para la cita liguera contra el Cádiz porque su salida se ha enfriado.

"Hace unos días sí me comentaron en un momento que estaban muy avanzadas las negociaciones. Casi hecho"

"Contamos con el futbolista porque no hay ninguna decisión, pero sí me comentaron en un momento que estaban muy avanzadas las negociaciones. Casi hecho", ha explicado Sampaoli en rueda de prensa. El perfil del Adnan encajaba en el Valencia CF y la cesión hasta el final de la temporada no se concretó por las diferencias entre los clubes en cuanto al pago de la ficha del futbolista.

De todos modos ya se encargó Gattuso de prácticamente descartar la operación en la rueda de prensa anterior a la cita copera ante el Sporting. El míster italiano pidió jugadores con minutos en sus piernas, listos para rendir desde el minuto 1 en Mestalla. Adnan no es el caso ya que apenas ha jugado ni a las órdenes de Lopetegui ni ahora con Sampaoli.