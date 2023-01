El Valencia afronta la recta final del mercado de invierno con la imperiosa necesidad de reforzar el centro del campo. El club está centrado en estos últimos días en el fichaje del pivote por encima de cualquier otra oportunidad de mercado. Gennaro Gattuso quiere un ‘6’ de garantías con minutos en las piernas que dote de mayor consistencia la medular y equilibre el juego del equipo.

La prioridad del centrocampista ha aplazado el fichaje del extremo. El club ha valorado muchas posibilidades (ya habría podido cerrar alguna), pero a estar alturas del mercado el plan pasa por aunar esfuerzos en el pivote y dejar en un segundo plano la incorporación del extremo. La idea del Valencia es cerrar el mediocentro y a continuación lanzarse a por el extremo en función del dinero y el ‘Fair Play Financiero’ disponible. Es la ingenieria financiera a la que está obligado el club sin recursos económicos para salir al mercado. El momento de Toni Lato, la irrupción de Fran Pérez y la inminente vuelta de Samu Castillejo hace menos necesario fichar en banda.

Pellistri hace fuerza

Una opción que maneja el club para reforzar la banda es Facundo Pellistri. Su agente, tal y como avanzaba Fabrizio Romano, está haciendo fuerza para que salga cedido. «Está claro que el United quiere que se quede en el club, pero necesitamos que juegue. Tiene varias opciones en Europa para salir cedido», manifestaba su agente La Salvia. Hoy por hoy, su hipotética llegada a Mestalla es improbable. Su agente hace fuerza para que salga, pero Pellistri tiene el mismo problema que Adnan Januzaj. Apenas acumulan minutos esta temporada y Rino aseguró que necesita perfiles de futbolistas ‘rodados’.

Januzaj estaba «casi hecho»

El técnico del Sevilla Jorge Sampaoli reconoció ayer que el fichaje de Januzaj por el Valencia estaba «casi hecho». «Me hablaron que las negociaciones estaban avanzadas pero no tengo una referencia. Hoy contamos con él porque no hay ninguna decisión más allá de que si me comentaron que estaba casi hecho en un momento». Ayer entrenó y no se ha despedido. Tiene que esperar. El fichaje del pivote manda.