Rubi, entrenador del Almería, atendió a los medios ayer sábado en la rueda de prensa previa al partido en Mestalla. El entrenador catalán es consciente de que este es un duelo de máxima necesidad para ambos equipos y que ambos tienen presión. «La presión interna se la pone cada uno. El entrenador del Valencia también la pondrá. Todos somos muy exigentes. A nivel de entorno siempre tiene más presión el que juega en casa». Además aprovechó para destacar que la clasificación no hace justicia a la temporada que está haciendo el equipo de Gattuso: «El Valencia merece más puntos de los que tiene».

Preguntado precisamente por su rival, Rubi se deshizo en elogios hacia Rino y ofreció algunas de las claves del partido: «Soy un amante de los entrenadores nacionales, pero me gusta mucho cómo está haciendo las cosas Gattuso. Son muy intensos. Si coges las estadísticas, está arriba en todo. Ha hecho muchas cosas bien. Es una plantilla joven, con futuro. Quizás le falta algún punto para estar más arriba en la clasificación. Es un equipo con un ritmo altísimo de juego. Tenemos que no encajar, pero también ponernos por delante en el marcador porque el escenario cambiaría. Pero si encajas pronto, le facilitas las cosas», comentó.

El entrenador del Almería admitió que el empate cosechado ante el Atleti les ha cargado de motivación, aunque recordó que no se puede aflojar ahora: «El equipo está muy bien. Está animado tras el partido ante el Atlético. Pero esto no es garantía de nada. No puedes aflojar. Afrontamos el nuevo partido con la moral a tope y con ganas de disfrutar en el estadio de uno de los grandes de Primera División».

Por último, no ofreció demasiadas pistas sobre el once que va a sacar en Mestalla, pero sí descartó a un futbolista: «Hoy hemos hecho trabajo táctico con todos los jugadores disponibles, que son todos menos Kaiky. Voy a tomarme con calma la decisión del once. Tuvimos buen rendimiento ante el Atlético de Madrid, pero también en la última salida, con otro once. No lo tengo decidido».