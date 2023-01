Gennaro Gattuso afronta la recta final del mercado de invierno más resignado que confiado en que acaben llegando de verdad futbolistas que suban el nivel de la actual plantilla del Valencia. El italiano volvió a hacer una fotografía del mercado más realista que optimista a poco más de una semana para que se cierre el plazo. ¿Es optimista respecto a que vaya a llegar algún refuerzo? En su respuesta aseguró que la única forma de ser optimista es cuando se va al mercado con dinero. Y ese no el caso del Valencia. Rino sigue «escuchando» y «esperando» los movimientos del club y recuerda: «Llevamos tres semanas, casi un mes, que estamos esperando esperando y no hemos fichado nadie».

Optimismo es cuánto dinero puede poner uno en el mercado. Cuando uno tiene dinero puede ir al mercado. Hemos mirado muchos jugadores, pero vas al mercado y ves jugadores que juegan bien, que tienen experiencia y tienes que pagarlo, poner dinero… y no es fácil. Llevamos tres semanas, casi un mes, que estamos esperando esperando y no hemos fichado a nadie», aseguró.

El italiano respondió que «sí» a la posibilidad de que salgan jugadores de su actual plantilla e incidió en la necesidad de «no fichar por fichar» y la obligación de firmar futbolistas que ayuden de verdad al equipo. ¿Está abierta la puerta a posibles salidas? Así respondía: «Pienso que sí. Aquí todo el día estoy hablando de esto, escucho que tenemos respetar el ‘fair play financiero’, estamos mirando jugadores, si el jugador tiene que venir aquí es para que ayudar al equipo. Si pienso que no va a ayudar al equipo ¿por qué tengo que ficharlo? Estoy esperando, escuchando y ya está, pero si tiene que venir un jugador es para que ayude al equipo».

Por último, el técnico dio otra clave importante para estos últimos días de mercado. El club no solo está mirando un pivote. Ante las dificultades de encontrar un jugador específico al alcance del bolsillo del Valencia, se busca un centrocampista con «experiencia» que pueda jugar de ‘6’ y de interior en varios posiciones del centro de campo. «No estamos mirando solo un pivote, estamos mirando también jugadores que vengan con experiencia, pero no solo estamos mirando un pivote, sino mediocampista que pueda jugar de 2 o de pivote en varias posiciones. La concentración no es solo en la posición de pivote», finalizaba Rino.