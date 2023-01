23·01·2023 23:31

Nueva cara respecto a la Supercopa. ¿Qué ocurre? ¿Cómo lo explica?

"Tenemos que mirar el partido. El partido por mucho tiempo lo hemos hecho bien. Me gustó el equipo en el primer tiempo pero me preocupa nuestra fragilidad. Con poco nos marcan y esto es así. Nuestro partido no ha sido malo. Hemos sido valientes. Seguramente no hemos presionado bien tras el 2-1 y hemos perdido balones fáciles pero creo que hemos hecho un partido normal"