El Valencia CF se llevó un varapalo muy duro el pasado lunes. El empate en Mestalla frente al Almería fue uno de esos golpes de realidad que dejan tocado moralmente al equipo y, sobre todo, al entrenador. Gennaro Gattuso no está dando con la tecla últimamente y la crisis de resultados en LaLiga ha apartado al equipo de cualquier lucha que no sea la de evitar el descenso. El Valencia aún no se ha reencontrado con la victoria en la competición doméstica desde que concluyó el Mundial y, a estas alturas de la competición, los números son peores que los del curso pasado.

Tras empatar a dos frente al Almería en Mestalla, el equipo de Gattuso suma 20 puntos en las primeras diecisiete jornadas de Liga que ha disputado y no está en condiciones, a falta de dos jornadas para acabar la primera vuelta (el Valencia tiene un partido aplazado ante el Madrid), de mejorar los números conseguidos por el equipo la temporada pasada bajo las órdenes de José Bordalás. Hasta el momento el balance de la temporada es cuanto menos preocupante: cinco victorias, cinco empates y siete derrotas. Los números alarman todavía más poniendo el foco en los últimos partidos y, sobre todo, en el contexto de cada uno. Y es que de los últimos diez compromisos, el Valencia ha recibido a equipos de la parte baja como Elche, Mallorca, Cádiz o Almería y no ha conseguido sacar los tres puntos ante ninguno de ellos. Tampoco en su visita al Pizjuán cuando el Sevilla atravesaba su momento más crítico. Desde octubre, las únicas dos victorias (en liga) se consiguieron ante Osasuna en El Sadar y ante el Betis en Mestalla. De esta manera, en caso de conseguir dos triunfos en las dos jornadas que restan para finalizar la primera parte del campeonato - Valladolid y Real Madrid, ambas a domicilio - el equipo de Gattuso sumará 26 puntos y se quedará a dos de distancia de los 28 que sumó el equipo con Bordalás. Además, el equipo está obligado a puntuar en uno de esos dos compromisos para superar el peor registro del club de los últimos 25 años y que data de la temporada 2020-2021 cuando finalizó la primera vuelta con 20 puntos, en decimocuarta posición. Samu Castillejo pide perdón al valencianismo por el error contra el Almería La encrucijada de Gattuso El italiano atraviesa su peor momento en Mestalla. El mercado de fichajes está cerca de llegar a su fin, los refuerzos no llegan y la plantilla actual no es suficiente para volver a los puestos que un Valencia CF merece. Además, el 'nuevo' 4-4-2 que sí funcionó en Supercopa y Copa no dio los mismos resultados en liga y el nivel de nerviosismo empieza a crecer. Rino carga toda la responsabilidad del mal momento sobre él y no oculta su preocupación. Tanto en los partidos como en sala de prensa empieza a dar una imagen de desesperación en busca de una solución.