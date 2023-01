Queda menos de una semana para que se cierre el plazo de fichajes en el mercado de invierno (31 de enero) y el Valencia CF todavía no ha reforzar la plantilla. Gennaro Gattuso espera resignado la llegada de fichajes que le permitan mejorar el equipo.

El italiano, cansado, pasa la pelota al club y avisa: prefiere quedarse como está antes que fichar por fichar. "Estoy esperando fichajes como la afición y como todos. La afición está esperando e igual que tú. El club sabe que me falta un mediocampista. Ya lo sabe. Siempre hemos hablado de números, de Fair Play... es simple mi respuesta. Espero jugadores que me dan la posibilidad de mejorar el equipo. Si tengo que fichar por fichar, estoy bien así"

El italiano reconoce que ha tenido que descartar jugadores porque el club no dispone de dinero ni FPF. "Tengo que seguir y trabajar. Ya está. Hemos hablado de jugadores de nivel, también he escuchado que no se puede hacer porque no dan los números. Si miro a un chaval joven que tiene cualidad estoy abierto a todo. Pero tiene que tener la cualidad que yo quiero".

A Rino le hubiera gustado tener refuerzos hace semanas, pero considera que si llega un futbolista con ritmo de competición "no llega tarde". "Si tiene ritmo y ha jugado partidos... pienso que no. A mí me importa el ritmo del futbolista. Si es de nivel puede entender rápidamente, pero es importante que tenga minutos en las piernas"

El perfil del mediocentro que busca lo tiene claro: "Mediocampista que pueda jugar en todas las posiciones del medio del campo"