El Valencia se juega contra el Athletic Club la gran ilusión de la temporada: la Copa del Rey. Y lo hará con casi todos disponibles, así lo explicó un Gennaro Gattuso que repasó el estado de los lesionados en una semana que ha sido verdaderamente dura en lo físico y lo anímico.

El italiano confirmó que Thierry Rendall sigue fuera y que no podrá ser de la partida, dejando su sitio a Dimitri Foulquier como ya sucediera contra el Almería el lunes en Mestalla.

La buena noticia fue el regreso de Hugo Duro, que no entrenó el martes y encendió las alarmas, generando la duda de sí podría llegar al duelo contra el Athletic en la que es su competición fetiche. Gattuso disipó las dudas al respecto.

Con el que no está todo tan claro es con Justin Kluivert aunque se respira optimismo. No entrenó en la sesión previa y según Gattuso se marchó al hospital a hacerse una resonancia magnética, pero "no tiene nada". El italiano expuso que valorarán antes del choque.