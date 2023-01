Este jueves Mestalla se prepara para acoger una noche de fútbol mágica. El Valencia y el Athletic se enfrentan en los cuartos de final de la Copa del Rey, en una eliminatoria que evoca a la 'batalla' que tuvieron ambos clubes solo un año antes en las semifinales de esta misma competición. En aquella eliminatoria hubo de todo y terminó con final feliz para los blanquinegros, que quieren volver a plantarse en las semifinales del torneo del KO.

Pese a solo haber pasado algo menos de un año, los dos equipos han cambiado bastante, empezando por el banquillo. Si el año pasado el duelo de técnicos fue entre José Bordalás y Marcelino García Toral, esta temporada será entre Gennaro Gattuso y Ernesto Valverde, con las diferencias futbolísticas que esto implica.

Así pues si el técnico del Valencia CF tiene que darle vueltas al equipo para "mejorar" y sobrellevar las posibles bajas que tenga para el partido, su homólogo en Bilbao se encuentra en la misma situación. El calendario futbolístico no da tregua en enero para aquellos equipos que hayan avanzado rondas en la Copa del Rey. Sin ir más lejos si los blanquinegros jugaron el lunes contra el Almería, los leones hicieron lo propio solo 24 horas antes contra el Madrid en San Mamés.

"Es posible que haya algún cambio en Mestalla. Ahora tenemos cuatro días pero luego el siguiente partido llega en tres y vamos obligados a los dos encuentros. El jueves queremos ganar igual que el Valencia", explicó el entrenador del Athletic el pasado domingo.

Por este motivo Valverde medita hacer cambios en el once para Mestalla según informan desde Bilbao, pero siempre intentando mantener un once de garantías. En ese sentido en la portería no habría ninguna sorpresa, puesto que Agirrezabala sería el titular como ha sido habitual en la Copa.

A partir de ahí y con el cansancio del partido frente al Madrid en Liga, el técnico del Athletic apostará por una defensa conformada por Oscar De Marcos, Dani Vivian, Yeray Álvarez y Yuri Berchiche. De esta manera queda casi descartado para el partido Iñigo Martínez.

La medular es la zona en la que Valverde cuenta con más alternativas, puesto que en la delantera parece reservada, a priori, para los hermanos Williams y para Gorka Guruzeta. Así pues el técnico extremeño podría apostar por un pivote como Dani García, junto a Muniain y a Sancet.