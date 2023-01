13:21

CAMBIOS EN EL ONCE Y DE MENTALIDAD

"No es fácil después de cuatro meses ir al equipo y decirle algo totalmente diferente. Tenemos que proteger al equipo y mirar lo que no estamos haciendo bien, pero mi filosofía es diferente. Miro el fútbol de una manera bien clara, tengo un estilo bien claro. Mi ego tengo que ponerlo un poco de lado, pero cambiar al cien por cien no se puede. Cambiar todo es difícil, no voy a hacer algo que no siento dentro. En este momento es verdad que cuando un equipo va en ventaja, no se juega a campo abierto. No nos hacen ocho o nueve ocasiones de gol. Cuando no presionamos al cien por cien el equipo va en dificultad. Pero sí, tengo que hacer pequeñas cosas para mejorar el equipo"