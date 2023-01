Gennaro Gattuso volvió a fijar el objetivo del Valencia en llegar a cuarenta puntos tras la eliminación en la Copa del Rey. El técnico italiano afirmó en la rueda de prensa que se centrará en mejorar al equipo y dijo que no puede asegurar nunca que el equipo no descenderá porque no es un mago.

La gran pregunta tras despedirse del torneo del KO es qué ocurre ahora. Rino lo dejó claro: "El objetivo de hacer cuarenta puntos. La realidad es esta. No estamos en una buena situación, tengo que pensar cómo solucionar y mejorar a mi equipo". Tras ello se le preguntó abiertamente si el Valencia va a descender y el italiano no se mojó en exceso. "No soy un mago. No puedo asegurarlo nunca, puedo asegurar trabajar como estoy haciendo. En el fútbol no se puede asegurar más", fue su respuesta. Gattuso, sobre su futuro: "No sé si tengo la fuerza para cambiar al grupo"