Rueda de prensa caliente para Gattuso. El técnico, que queda muy 'tocado' tras la eliminación del Valencia CF de la Copa del Rey en Mestalla -agravante por la situación preocupante del equipo en LaLiga-, afrontó múltiples preguntas sobre su futuro en la rueda de prensa post partido.

El técnico echó balones fuera al respecto y no se mojó en exceso, aunque sí manifestó que no piensa en dimitir si, de aquí al cierre del mercado, no llegan refuerzos. "No dimitiré porque no es mi estilo. Tengo que hablar con mi equipo y ver qué piensan. Tengo mucho respeto por el equipo", manifestó.

Una y otra vez se citó con su plantilla, con la que no quiso hablar tras el partido. Será con el grupo cuando se decida todo. "Hoy después del partido no es correcto hablar con el equipo. Pero tengo que hablar con ellos y he de escuchar qué está pasando y por qué ahora tenemos miedo o pasamos por aquí. Preparamos las cosas y luego en la primera dificultad fallamos. Mañana tengo que escuchar qué está fallando", dijo.

También aseguró que "sinceramente en este momento la prioridad es el escudo, la historia del club y no Rino Gattuso". "Ahora tengo que pensar en cómo solucionar esta situación. No pienso en si me voy o no, sino en preparar el próximo partido. Soy consciente de la situación del equipo, pero la prioridad no soy yo, sino el club", manifestó.

Eso sí, dejó un mensaje un tanto interpretativo al cuestionarle si el equipo estaba con él. "No sé si tengo la fuerza para cambiar al grupo, tengo que escuchar", insistió. "No se puede cambiar radicalmente todo en dos o tres días. Debo saber qué está pasando primero y analizar cómo el equipo no hace nada. Hoy el equipo no hizo nada ni tuvo oportunidad de marcar".