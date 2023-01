Rino hizo autocrítica tras el Valencia-Athletic. El técnico reconoció que el equipo vasco venció con facilidad ante su equipo, que completó uno de los partidos más flojos de la temporada. No estuvo bien el Valencia CF sobre todo en la salida de balón.

El equipo trató de jugar desde atrás, como el técnico italiano demandaba con su estilo, pero cometió demasiados riesgos y perdió balones que acabaron costando goles. No estuvo bien en defensa el cuadro local y en ataque tan apenas inquietó.

En general, no fue el mejor partido y la afición así se lo hizo saber a los jugadores con alguna que otra pitada mientras se estaba disputando el partido. Sobre todo en momentos de salida de balón, con pelotas hacia Giorgi y con circulación sin sentido se notaba cómo el coliseo valencianista se impacientaba.

Rino, en su tensa rueda de prensa tras el encuentro, opinó al respecto. "No me ha gustado. Esto puede pasar porque cuando juegas unos cuartos de final con 45.000 personas... tengo que respetar. Pero también tengo que mantener mi filosofía, la hemos usado cuatro o cinco meses... Es normal que no esté contento y tengo que aceptarlo, pero no me ha gustado porque es un sentimiento que al final tengo que respetarlo".